喊「開戰台灣可上班課」被圍攻！顧立雄：重點是發揮全社會防衛韌性

記者楊士誼／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中以俄烏戰爭為例，指出若台海發生戰爭，金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課引發論戰，苗博雅遭藍營猛攻，更直言若中共佔領台灣，自己不會投降「絕對是第一批被抓甚至被殺的」。國防部長顧立雄今（11）日對此表示，重點是在於面對危機或災變時要發揮全社會的防衛韌性，假設準備得好就能面對所有重大災害與緊急事變。

苗博雅上月底直播時，提及國防部新版《台灣全民安全指引》，並指出現代戰爭並非「全境陷入戰火」。他以俄烏戰爭為例，指出戰爭時沒被佔領的地方，仍會正常上班上課，苗博雅也說，「如果台灣被敵國入侵，比如中國攻擊金馬，台灣本島的大多數都還是會日常運作」。不料言論引起藍營猛攻，苗博雅也反擊藍營，更直言若中共佔領台灣，自己不會投降「絕對是第一批被抓甚至被殺的」。

廣告 廣告

顧立雄上午在立法院受訪表示，重點是在於面對任何的危機或重大災變，要發揮的是全社會防衛韌性，假設將全社會防衛韌性做得好、準備得好，就能夠面對所有重大的災害以及任何緊急的事變，這才是重點。顧立雄說，當每個人民都能夠準備妥適，社會韌性越堅強，就越能應付所有的可能緊急事變跟重大災害。

國防部副發言人喬福駿少將昨日也在例行記者會上回應，戰時不論國軍、公部門、民防團隊或國人，都要共同抵抗敵人，所以全社會防衛韌性非常重要。在其構成之下讓民生能正常運作，才是最重要的。

更多三立新聞網報導

裝修公司得標5.9億軍購案！顧立雄：代理進口不需有自製產能

川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益

蛤？稱對美軍購「買破銅爛鐵」 林國成：美國賣的我們都可以研發

海鯤號海測未裝錨！顧立雄喊「安全首要考量」：錨具在此測試非必要條件

