喊「高鐵會爆炸」！ 警持步槍清查車廂 女謊報:我自己算的

北捷中山攻擊案件讓全台繃緊神經，沒想到，21號下午四點多，高鐵833車次突然要求旅客全數下車，原來有一名女乘客搭到台南站時，稱第七車廂有炸彈會爆炸，警方獲報緊急清查，高鐵也要求旅客換車，但誇張的是，女乘客事後竟然說是自己算出來的。

警方獲報高鐵藏有炸彈，所有旅客緊急換列車。（圖／Threads:tseng_wei_an_0504）

高鐵突然廣播要求旅客換列車時，車上乘客一臉茫然，但仍乖乖收拾行李準備下車。旅客們拿著行李倉皇離開，有人拿起手機記錄現場情況，只見車廂迅速淨空，僅剩持步槍的警察來回巡邏。乘客之間互相詢問發生了什麼事，看著警察一一登上高鐵檢查，大家都擔心隨機攻擊事件再度發生。

廣告 廣告

有旅客描述當時情況，表示外面還有持步槍的警察在巡邏，幾秒後就有警察衝過來要求所有人趕快下車到對面的列車去，並看到警察拿著手電筒一節節車廂進行盤查。

警方持金屬探測器清查高鐵車廂，未查獲爆裂物。（圖／TVBS）

在這個敏感時期，此事件讓許多旅客感到恐懼。事件發生在21日下午4點多，高鐵台南站接獲通報，833車次有一名女乘客聲稱第七車廂放有炸彈會爆炸，甚至表示這是她自己算出來的。儘管如此，警方不敢大意，當列車抵達左營站時，高鐵立即請所有乘客下車，並使用金屬探測器逐一檢查，但並未發現任何爆裂物，證實這只是一場誤報。

鐵路警察局台南分駐所所長劉柏均表示，他們進行了全車安全檢查，均未發現危險物品，分局已將報案人彭女帶回調查，依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌加以逮捕。北捷中山站攻擊事件已使全台民眾神經緊繃，沒想到彭姓女子竟製造這起恐慌事件。她的動機目前仍在調查中。

更多 TVBS 報導

賣麵為生卻撞上橫禍！小販雙亡 揭「車當家」心酸日常

唾液快篩上路首毒駕傷人！二手車業務「無照吸毒」撞飛騎士

23歲男拒酒測還嗆「叫你們隊長來」 警拔槍喝斥

吸喪屍菸想兒子！39歲男闖未上鎖車輛 女車主曾加油竟未發現藏車賊

