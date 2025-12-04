喊「2028第4次政黨輪替」 盧秀燕：政黨有競爭、國家才進步 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市長盧秀燕接受媒體專訪，首度談到2028年總統大選，她指出，民進黨執政已逾10年，如果2028年出現第4次政黨輪替，對民進黨而言也未必是壞事；她今（4）日再重申，台灣是民主的國家，不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步，人民才會受照顧。

另外，總統賴清德日前出席記者會時，稱中國將以2027年武統台灣為目標，隨後總統府更正為，「是以2027完成武統台灣的準備為目標」引發軒然大波。對此，盧秀燕表示，總統是國家的領導人，掌握所有的國安資訊，如果發生這麼重大的錯誤，人民可能會擔心總統是不是沒有掌握到訊息，或者是總統接收到錯誤的資訊。

盧秀燕認為，這種錯誤的資訊，有可能會造成人民的恐慌、產業的不安，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪。但她也緩頰，「好在總統已經發現他有錯誤，所以有進行更正」。

對於盧秀燕喊出第4次政黨輪替，國民黨內多位人士表示樂觀，國民黨發言人、立委牛煦庭表示，國民黨是一個非常開放的政黨，且黨內人才濟濟；他認為，民進黨長期執政，腐化與弊端人民都看在眼裡，因此政黨輪替當然有其必要，在野黨也會做好充分準備，通過良性競爭，為台灣帶來真正的進步，才是人民的福氣。

牛煦庭說明，不管是黨中央、國會或各縣市首長，眾人目標就是2028要促成第4次政黨輪替，黨中央會盡力營造氛圍鼓勵大家，國民黨當然可以辯論、調整、修正，要持續跟民意對接，這才是打贏選舉的勝利方程式。

照片來源：台中市政府提供

