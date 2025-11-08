喊「2030年前癌症標準化死亡率降3成」 賴清德：難度很高才更值得努力

總統賴清德出席第78屆醫師節慶祝大會。總統府提供。



總統賴清德今（11/8）天下午出席第78屆醫師節慶祝大會，他在致詞時表示，癌症已連續多年位居國人十大死因第一名，近年來每年奪走超過5萬條寶貴生命，政府推動「癌症新藥基金」，協助需要新藥、但經濟較困難的病人，縮小治療落差，希望在2030年前將癌症標準化死亡率降低3分之1，「這是相當大的目標、難度很高，但正因不容易，才更值得努力。」

賴清德今天下午出席第78屆醫師節慶祝大會，前衛福部長邱泰源、衛福部長石崇良陪同在旁，他在致詞時先向在成大醫院擔任住院醫師時的好友、醫師公會全國聯合會理事長陳相國開玩笑，說自己是內科醫生，陳是外科醫生，陳可能擔心自己內科學識不足，所以娶了他的學妹當妻子。

賴清德接著說，醫界一年365天守護民眾健康，平時是健康的守護神，疫情期間更是不畏艱險、堅守第一線的防疫英雄，感謝醫界的辛勞與奉獻，今日能親自頒發「終身醫療奉獻獎」、「台灣醫療典範獎」及表揚服務達70年的資深醫界前輩，他深感榮幸，並表示未來政府將持續與醫界共同努力，讓醫療體系有更寬廣的空間發揮理想，照顧全民健康。

賴清德提到，在眾多疾病中，癌症已連續多年位居國人十大死因第一名，近年來每年奪走超過5萬條寶貴生命，若要讓國人「活得久又活得健康」，除了慢性病的「三高防治888計畫」要確實執行，癌症的預防與治療更是關鍵。

賴清德指出，政府在癌症防治上主要有幾個方向，包括降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，經費從去年28億元，提高至今年68億元，截至10月，篩檢人次已超過400萬人次，顯示經費增加確實發揮作用，有助於早期發現、早期治療。

賴清德說，政府也檢討各癌別治療流程與成效，並推動「癌症新藥基金」，特別協助需要新藥、但經濟較困難的病人，縮小治療落差，希望在2030年前將癌症標準化死亡率降低1/3，「這是相當大的目標、難度很高，但正因不容易，才更值得努力。」

賴清德最後表示，「健康台灣」國家政策不僅包含醫療，也涵蓋營養、心理健康、運動等各面向，政府將會一一推出具體措施，讓全國民眾都能實際感受到生活在台灣，不只是經濟愈來愈好，也能越來越健康。

