喊2026翻轉屏東「重現藍天」！鄭麗文：不能成民進黨禁臠

2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今天（14日）表示，為了讓屏東不再成為民進黨的禁臠，明年一定要翻轉屏東「重現藍天」，將用最大的決心打贏這場民主聖戰，「屏東贏，台灣就贏。」

鄭麗文、蘇清泉。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天出席國民黨屏東縣黨部黨慶活動，她表示，國民黨立委蘇清泉，為了服務屏東縣民，經過一次又一次選舉，一次又一次被打壓、抹黑，但即使有這麼多不公不義，也沒打消他為屏東服務的決心，仍然堅定腳步，接下黨部主委最艱辛的責任，也繼續在立法院替屏東爭取權益，永遠跟屏東縣民站在一起。

廣告 廣告

鄭麗文表示，明年國民黨要翻轉屏東。（圖／中天新聞）

鄭麗文指出，選舉又要到了，蘇清泉義無反顧堅定向前，雖然又將面臨硬仗，屏東是民進黨長期執政，但是我們不用怕、也不失志、不放棄，國民黨一定用最大的力氣，用所有的資源，用所有對屏東的責任，當蘇清泉最大的後盾，所有國民黨的團隊，今天在屏東大團結。國民黨做出最莊嚴承諾，絕對不讓屏東吊車尾，要讓屏東變成台灣第一縣，讓屏東縣徹底翻轉、改頭換面，成為全世界年輕人都想來的好地方。

鄭麗文說，大家也看得很清楚，不公不義的來源是民進黨，壓迫的來源、不顧台灣的也是民進黨，民進黨政府迫害言論自由，藐視國會尊嚴，最卑劣不堪的就是透過司法迫害、打壓異己，想團滅在野黨，令司法淪為打壓政敵的工具、變成東廠。

鄭麗文希望明年大選屏東能「重現藍天」。（圖／中天新聞）

鄭麗文強調，國民黨要站在正義這邊，團結所有力量，捍衛司法超然、捍衛民主制度、捍衛台灣安全的未來，感謝所有國民黨團隊在最艱苦的台灣南端奮戰到底， 拜託所有屏東縣民，拿出我們的熱情、決心、魄力，為了屏東不再成為民進黨的禁臠，從今天開始到明年投票日，要讓屏東重現藍天、政黨輪替、徹底翻轉，用最大的決心，陪伴屏東打贏這場民主聖戰，為了屏東美好的未來，為了台灣民主可以等到天亮的那天，「屏東贏，台灣就贏」。

延伸閱讀

停砍公教年金三讀 蘇一峰曝綠硬幹又三輸：賠了夫人又折兵

公教年金三讀！最新民調出爐 近六成網友支持停砍

天大仇恨？綠側翼粉專戲謔李來希 青鳥竟喊「摔車剛好而已」