喊2026與習近平會面！鄭麗文喊話賴清德：承認九二共識、下架台獨黨綱也有機會

國民黨主席鄭麗文今天（27日）受訪時說，總統賴清德只要願意承認九二共識、下架台獨黨綱，他與中國領導人習近平會面也是可以期待的。（圖／鄒保祥攝）

國民黨主席鄭麗文昨接受專訪時說，希望2026年上半年能與中國領導人習近平見面。不過遭總統賴清德質疑，國民黨立委阻擋1.25兆國防特別預算，要如何讓外界相信，鄭習會沒有條件？對此，鄭麗文今天（27日）受訪時說，賴清德只要願意承認九二共識、下架台獨黨綱，賴清德與習近平會面也是可以期待的。

鄭麗文今天在國民黨中央黨部受訪時批評，只要涉及兩岸和平的推動，賴清德就是裝睡的人叫不醒，她希望能讓賴清德聽懂如何解開兩岸之間的死結，真正的關鍵仍在於兩岸和平交流與對談的政治基礎。

廣告 廣告

鄭麗文強調，這個答案大家應該都知道，就是「九二共識、反對台獨」，這不是秘密，也不艱澀難懂，且已有前總統馬英九8年的示範，賴清德不需要假裝不知道。

鄭麗文說，賴清德近日也已宣示沒有台獨問題，因此她認為民進黨只要願意承認九二共識、下架台獨黨綱，賴清德與習近平會面也是可以期待的。

鄭麗文質疑，賴清德不要老愛用「交換條件」的邏輯談論兩岸互動，否則接受美國軍事預算，也是跟美方有交換條件？國家的對等尊嚴與人民福祉，不能輕易拿出來作為交換籌碼。

鄭麗文重申，只要接受九二共識、下架無用的台獨黨綱，一切都有春暖花開的可能，國民黨內2位負責兩岸事務的副主席張榮恭與蕭旭岑赴對岸訪問，並與國台辦主任公開會談，都是在不斷堆砌善意、累積互信的政治基礎上，希望緩和兩岸兵兇戰危的氛圍，讓社會重新燃起對和平的信心。



回到原文

更多鏡報報導

盼2026上半年赴中國訪問 鄭麗文：若成行將與習近平會面

蔡英文發文悼念北捷攻擊案傷者 鄭麗文酸：讓賴清德芒刺在背

民眾黨搶先徵召2026縣市長人選喊「農曆年前藍白合」 鄭麗文：一切按照時程推動