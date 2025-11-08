喊NCC可廢了！藍委：一年過去有沒有這組織都無所謂

立法院7日院會進行NCC委員人事同意權投票，在藍白立委人數優勢下，4位被提名人選全遭封殺。（資料照／姚志平攝）

立法院7日院會進行NCC委員人事同意權投票，在藍白立委人數優勢下，4位被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯均以60票不同意、50票同意，全數遭否決。對此，國民黨立委賴士葆8日在臉書表示，一年過去有沒有這個組織都無所謂的 NCC，不如將業務歸回各單位，「NCC可以廢掉了」。

對於NCC被提名人選全數遭封殺，卓榮泰當天在立法院備詢時，表示對NCC委員人事案表決結果「非常、非常、非常的遺憾」；他強調，政院不只遞出橄欖枝，連「一半的橄欖園都遞出去了」，卻還是沒得到在野黨善意回應，恐怕要重新思考未來合作的模式。

賴士葆則是在臉書發文指出，NCC提名全數未過已經停擺一年，之前說沒有委員就沒 IPhone 可買也是騙民眾，這次提名委員不是專業不足，就是政治立場明顯，完全失去中立專業的意義，一年過去有沒有這個組織都無所謂的 NCC，不如將業務歸回各單位，NCC 可以廢掉了！

對此，有不少網友湧入該篇貼文留言討論，已有超過百則留言，包含「跟數發部一樣都可以廢掉」、「贊成廢掉」、「NCC及數發部都可以廢啦」、「沒有比有好」、「不中立早該廢除」、「早就該廢了！」

