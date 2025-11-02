喔熊領騎！ 雲林海線騎旅熱血開騎 千人尋熊探村、金湖商圈熱翻天
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今（2）日在口湖遊客中心舉辦「雲林海線騎旅趣」自行車活動，號召全台車友齊聚濱海，一邊騎乘一邊尋找「喔熊組長」可愛身影。活動結合萡子寮喔熊藝術村與金湖商圈，將地方景點、商圈美食與觀光魅力一次串聯，吸引上千名民眾報名參與，現場熱情沸騰。
口湖遊客中心出發，途經多景點，全程37公里，沿途美景吸引眾多車友參與。(記者廖承恩翻攝)
此次活動由雲嘉南管理處主辦，特別邀請來自土耳其的單車網紅「舒舒」（徐甘舒）領騎，沿途途經椬梧滯洪池、萡子寮喔熊藝術村、黑森林自行車道、金湖萬善爺廟、龍台宮及興安代天府1799驛站，全程約37公里，展現海線風光之美與人文故事。喔熊組長更現身帶領民眾暖身操，萌力全開，讓參與者驚呼連連、笑聲不斷。
現場貴賓雲集，包括口湖鄉長李龍飛、四湖鄉長吳勁葦、雲林縣政府秘書呂昆興、立委及議員服務處代表等人共同為活動揭開序幕，並肯定雲嘉南管理處長年推動海線觀光、深化地方行銷的努力。雲林監理站也設攤宣導交通安全，透過有獎問答與趣味遊戲，提醒民眾重視騎乘安全，寓教於樂。
專業的領騎達人帶著大家騎進全臺最多喔熊的萡子寮喔熊藝術村。(記者廖承恩翻攝)
雲嘉南管理處處長徐振能指出，活動以「自行車騎旅」為主軸，結合喔熊主題觀光，打造專屬雲林的「萌系旅遊品牌」。沿線設有「集章換好禮」活動，只要集滿三枚章即可兌換紀念品；另為行銷金湖商圈，凡持活動券可於商圈店家消費，若集滿四個店章，還能獲得在地特色伴手禮「李記烏魚子鳳梨酥」一份，讓車友邊騎邊品味濱海風土滋味。
此外，活動鼓勵民眾以喔熊元素穿搭，現場出示即可獲得限量喔熊鑰匙圈，並於臉書貼文區上傳「人＋車」合照，就有機會抽中喔熊大禮包與6,000元旅遊基金。吸睛的活動設計讓社群互動熱烈，喔熊形象更深植人心，成為雲林濱海觀光的新亮點。
車友們只要秀出身上穿搭的喔熊元素，就可以獲得限量可愛的喔熊鑰匙圈。(記者廖承恩翻攝)
徐處長強調，雲嘉南管理處將持續推動低碳旅遊與地方創生，透過單車慢遊串聯濱海風光與人文景點，讓「騎旅」成為最貼近土地的旅行方式。未來也將持續與地方商圈、社區及文創團隊合作，讓遊客在感受喔熊魅力的同時，體驗雲林的熱情與生命力。
其他人也在看
全國唯一 2025二水國際跑水節熱鬧登場
二水跑水節為全台特有的水圳節慶活動，從二00三年舉辦迄今已邁入第二十三年，旨在感恩先人開鑿八堡圳引入濁水溪，傳遞飲水思源的意涵。今年度活動於十一月一、二日在二水鄉林先生廟及八堡圳水道熱鬧展開，其中最具象徵意義的「簑衣引水人」角色，今年由彰化縣政府參議柯呈枋擔任。今（一）日由縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷、農業部農田水利署彰化管理處長徐瑞旻、經濟部水利署第四河川分署長李友平、農業部農村發展及南投分署長傅桂霖，以及各級民代共同參與，祈福儀式、圳頭祭、神轎跑水、感恩祭等活動。以在地農產祭祀圳頭，象徵飲水思源之義；以三牲獻禮感恩先民開鑿八堡圳，福佑百姓大豐收；接著所有參與人員於祭典中為彰化祈福，共同感受三00年前先民的篳路藍縷以及開墾拓荒的文 ...台灣新生報 ・ 1 天前
臺東慢食節登陸高雄！12/6–12/7駁二大義公園一起品味山海好食光
【記者 朱達志／台東 報導】今年臺東慢食節最終場《採集餐桌：森川里海》12月6日至7日移師高雄駁二藝術特區大義台灣好報 ・ 1 天前
「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境隨香信女突暈眩 板橋警速疏導人群協助送醫
即時中心／綜合報導「粉紅超跑」暌違多年再度駕臨新北！苗栗拱天宮白沙屯媽祖祈安賜福贊境活動在昨（1）日下午正式「入轄」板橋地區，不過晚間一名陳姓女香客不明原因突暈眩，板橋警分局獲報後，立即指派遶境勤務人員趕往現場並協助疏導人群，協調救護車抵達進行現場處理，以確保女香客安全。板橋警分局在昨日下午6時36分接獲報案，館前西路144號的白沙屯香客突然出現暈眩情況，立即指派遶境勤務人員迅速趕往現場並協助疏導人群。經現場確認為48歲的陳姓女士，因不明原因出現暈眩，但意識清楚。警方第一時間協調119救護車抵達，同時進行現場處理以確保陳女士的安全。警方第一時間協調119救護車抵達，同時進行現場處理以確保陳女士的安全。（圖／民視新聞翻攝）板橋分局強調，警方將全力維護活動秩序與道路安全，也感謝來自各地的信徒朋友的體諒與配合，共同營造安全、順暢的宗教慶典氛圍。原文出處：快新聞／「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境隨香信女突暈眩 板橋警速疏導人群協助送醫 更多民視新聞報導高市早苗與林信義合照讓中國氣噗噗 汪浩曝原因：怕見到台灣與世界互動公費流感+新冠疫苗開打！二階擴大年齡層 接種地點、對象一次看親身體驗綠能的便利！開辦低碳市集 黃偉哲：台南是台灣的光電城民視影音 ・ 10 小時前
華僑婦科醫駐偏鄉30年 洗腎還在關心病人！獲醫療奉獻獎
菲律賓華僑、醫師陳明珠在台行醫34年，其中24年獨自扛起恆春半島婦產科重任，最艱困的時期，她每月僅休一天半，長期過勞導致洗腎，但只要急診來電，就算仍在透析，也會立刻拔針趕回診間，除了行醫，她還關心新住民與偏鄉孩童教育，推動課輔班超過20年，讓孩子在山海交界的恆春，安心學習成長。自由時報 ・ 1 天前
台北白晝之夜發出召集令！北捷2車站今營運到凌晨2點
「2025臺北白晝之夜」於今（1）日下午2時至11月2日凌晨2時，在圓山地區及周邊盛大舉行。因應活動需求，部分道路及自行車道將實施交通管制，文化局特別提醒參加民眾及周邊居民多加留意。適逢白晝之夜十週年，預期將吸引大量人潮，主辦單位呼籲市民朋友多加利用大眾交通運輸前往，共同打造安全順暢的夜間藝術盛會。中天新聞網 ・ 1 天前
焢窯趣味回童年 西湖甘藷季熱鬧登場
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】一年一度的西湖甘藷產季1日上午在西湖鄉三湖村飛龍大橋旁農田盛大展開，今年活互傳媒 ・ 1 天前
「粉紅超跑」新北贊境尾聲 香燈腳開吃板橋美食
新北市 / 綜合報導 白沙屯媽祖為期三天新北贊境行程進入尾聲，信眾一路跟隨，現場人潮不斷。許多香燈腳順道開吃板橋在地美食，像是米粉、肉圓都受到民眾的喜愛，店家也表示，客源大概增加2到3成左右。長長的人龍，看不到隊伍的盡頭，鳳梨酥名店的外頭，擠的水洩不通，白沙屯媽祖贊境，來到最後一天，途中剛好經過板橋的鳳梨酥名店，一路跟隨著媽祖的香燈腳，找到機會來嚐鮮，直接變成帶貨行程，讓平常就熱賣的鳳梨酥，變得更難買。民眾表示排隊人潮，比中秋節還狂，煮米粉的聲音，不只如此，板橋的裕民街以及四維路，到處都是小吃店，許多北上的香腳燈，都特別來一趟了，當然少不了，開吃板橋在地美食，信眾說：「我們自己當地，苗栗的信眾跟信徒，這邊板橋當地有什麼好吃的，我們就會在這邊先用餐，吃到臭豆腐，香腸，包子。」熱呼呼的米粉湯，店裡頭人潮也是滿滿滿，米粉湯店老闆說：「全部從頭排到尾，(客人)多兩三倍有吧。」民眾說：「我們來找媽祖的，(讚嗎)，讚，比個讚，(好吃)。」彰化名產來到板橋也還是相當受歡迎，Q彈多汁的肉圓，工作人員在店裡招待著客人，忙到沒時間說話。民眾說：「在地的朋友介紹的，我們點了彰化肉圓，(吃起來怎麼樣)，好吃。」平常就有許多的固定客源，的炸雞店，也表示今天的人潮，確實變多。記者VS.炸雞店老闆娘說：「(最有名的)，三腳骨，雞柳，(客源有點增加)，對對對，還是有。」看來白沙屯媽祖，不但讓信眾一路追隨，更幫助提升，板橋的在地消費經濟。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
嘉市頂安宮百年古香路遶境 請城隍迎王爺祈福
觀音佛祖佛誕將至，嘉義市角仔寮頂安宮廟方今天展開迓觀音請城隍迎王爺「祈福招財平安遶境」百年古香路，迎請城隍爺及池府王爺遶境，守護地方，保境安民，現代少見的「男相」觀音佛祖神尊出巡，更吸引許多信眾觀看膜拜。頂安宮建廟於1872年（清朝同治11年），當時信眾稱為「觀音媽公厝」，並訂於每年農曆9月18日為自由時報 ・ 12 小時前
心語碼 AI互動 x 首度雙平台180度花火環繞 2025台灣大哥大日月潭花火音樂嘉年華
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處與台灣大哥大攜手舉辦的「日月潭花火音樂嘉年華」已台灣好報 ・ 12 小時前
＂一騎出發吧＂！ 台中自行車嘉年華登場 逾1700人參加
中部中心／張喬羿、羅宇翔、林子翔2025台中自行車嘉年華，熱烈登場！活動已經邁入第9屆，這次從東勢客家文化園區出發，沿路經過，大甲溪的花梁鋼橋、九號隧道等知名景點，騎向終點后里馬場的凱旋門，今年也擴大規模，參加人數超過1700人！倒數聲後，騎手們，一窩蜂的向前衝，2025年台中自行車嘉年華，睽違多時，終於登場！台中市觀旅局長陳美秀：「超過有史以來最多人，超過1700多人次，那我們的路線，仍然由我們客家文化園區到馬場，這條最有名的東后豐自行車道。」＂一騎出發吧＂！2025台中自行車嘉年華登場 逾1700人參加（圖／民視新聞）全台中94條自行車道，總長超過780公里，涵蓋山、海、屯、都等多元路線，而此次嘉年華，便是選擇其中一條熱門路線，"東后豐自行車綠廊"，從東勢客家園區出發，一路行經0蛋月台、花樑鋼橋、九號隧道等知名景點，騎到終點后里馬場。台中市觀旅局長陳美秀：「我們今天也特別有日本韓國，最重要的旅行社，都來台中一起騎腳踏車，創造國內跟國際，自行車產業跟活動。」＂一騎出發吧＂！ 台中自行車嘉年華登場 逾1700人參加（圖／民視新聞）除了創造與國際間的交流，活動也結合在地業者，設立中繼補給站，讓參與民眾，補充體力的同時、還能品嘗台中道地美味！台中市觀旅局長陳美秀：「今天有一個創舉，是我們結合，民間自行開發"一騎出發吧"APP，沿線上有30多個在地業者，跟我們一起共襄盛舉。」自行車嘉年華，是台中市一年一度的運動盛事之一，活動有吃有玩，最重要還是讓民眾，享受到騎自行車的自在時光！原文出處：一騎出發吧！ 台中自行車嘉年華登場 逾1700人參加 更多民視新聞報導高球場變公園! 高雄"果嶺自然公園"開放首日湧人潮一秒偽出國! 台南新路名"京都街.本庄街"遊客讚新奇無印良品超夯「香氛噴霧」宣布召回！ 日本官方：遭細菌汙染民視影音 ・ 1 天前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 10 分鐘前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 2 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前