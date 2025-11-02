喔熊領騎！ 雲林海線騎旅熱血開騎 千人尋熊探村、金湖商圈熱翻天

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今（2）日在口湖遊客中心舉辦「雲林海線騎旅趣」自行車活動，號召全台車友齊聚濱海，一邊騎乘一邊尋找「喔熊組長」可愛身影。活動結合萡子寮喔熊藝術村與金湖商圈，將地方景點、商圈美食與觀光魅力一次串聯，吸引上千名民眾報名參與，現場熱情沸騰。

口湖遊客中心出發，途經多景點，全程37公里，沿途美景吸引眾多車友參與。(記者廖承恩翻攝)

此次活動由雲嘉南管理處主辦，特別邀請來自土耳其的單車網紅「舒舒」（徐甘舒）領騎，沿途途經椬梧滯洪池、萡子寮喔熊藝術村、黑森林自行車道、金湖萬善爺廟、龍台宮及興安代天府1799驛站，全程約37公里，展現海線風光之美與人文故事。喔熊組長更現身帶領民眾暖身操，萌力全開，讓參與者驚呼連連、笑聲不斷。

廣告 廣告

現場貴賓雲集，包括口湖鄉長李龍飛、四湖鄉長吳勁葦、雲林縣政府秘書呂昆興、立委及議員服務處代表等人共同為活動揭開序幕，並肯定雲嘉南管理處長年推動海線觀光、深化地方行銷的努力。雲林監理站也設攤宣導交通安全，透過有獎問答與趣味遊戲，提醒民眾重視騎乘安全，寓教於樂。

專業的領騎達人帶著大家騎進全臺最多喔熊的萡子寮喔熊藝術村。(記者廖承恩翻攝)

雲嘉南管理處處長徐振能指出，活動以「自行車騎旅」為主軸，結合喔熊主題觀光，打造專屬雲林的「萌系旅遊品牌」。沿線設有「集章換好禮」活動，只要集滿三枚章即可兌換紀念品；另為行銷金湖商圈，凡持活動券可於商圈店家消費，若集滿四個店章，還能獲得在地特色伴手禮「李記烏魚子鳳梨酥」一份，讓車友邊騎邊品味濱海風土滋味。

此外，活動鼓勵民眾以喔熊元素穿搭，現場出示即可獲得限量喔熊鑰匙圈，並於臉書貼文區上傳「人＋車」合照，就有機會抽中喔熊大禮包與6,000元旅遊基金。吸睛的活動設計讓社群互動熱烈，喔熊形象更深植人心，成為雲林濱海觀光的新亮點。

車友們只要秀出身上穿搭的喔熊元素，就可以獲得限量可愛的喔熊鑰匙圈。(記者廖承恩翻攝)

徐處長強調，雲嘉南管理處將持續推動低碳旅遊與地方創生，透過單車慢遊串聯濱海風光與人文景點，讓「騎旅」成為最貼近土地的旅行方式。未來也將持續與地方商圈、社區及文創團隊合作，讓遊客在感受喔熊魅力的同時，體驗雲林的熱情與生命力。