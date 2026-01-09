喔熊馬抵嘉 燈會小提燈亮相

2026台灣燈會主燈暨小提燈造型9日發表，小朋友開心地展示小提燈「喔熊馬抵嘉」。（范揚光攝）

今年台灣燈會主題為「光躍台灣．點亮嘉義」，3月3日至15日在嘉義縣登場，交通部觀光署與嘉義縣政府9日共同亮相主燈「光沐—世界的阿里山」，以阿里山神木為靈感，3月3日晚間7時正式開燈，每年高人氣的小提燈則突破生肖設計，將台灣觀光吉祥物「喔熊」結合馬年生肖，命名「喔熊馬抵嘉」。

觀光署長陳玉秀表示，台灣燈會期間主燈每半小時展出燈光秀，今年展出1個主燈與2個副燈，規畫22個展區，展出逾600件作品。嘉義縣長翁章梁說，燈會內容豐富，包括瑪利歐親子專區、青森睡魔、世博台灣館及紙風車、明華園及跨國表演團體等，當然也不可少了煙火與無人機。

交通部常務次長林國顯指出，台灣燈會邁入第37屆，昔主燈多採生肖設計，去年改為無限符號，今年由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作，以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺如同矗立山林的巨木，外部結構用循環木料拼貼而成，展現永續精神。

主燈上半部以圓形環圈設計，象徵山巒間升起的太陽，並以太陽、神木與水霧為核心意象，融合聲光藝術、數位製造與新媒體創作，打造沉浸式聲光劇場體驗；下方螢幕結合燈光展演，帶領觀眾見證台灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的歷程。

陳玉秀提到，每年深受民眾喜愛的小提燈，首度結合喔熊與生肖，以喔熊騎在木馬上為造型，像小孩騎在木馬上玩耍，極富童趣，命名則融合主題，擷取主辦城市名稱，以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，並將木馬底部設計成收納空間，可成為家中或辦公室裡的可愛裝飾。

翁章梁說，縣府已與雙鐵協調，並在現場準備近2萬個停車位，以及停車場與燈區接駁措施，會盡全力讓交通順暢，預期13天將吸引千萬人次人潮，縣府壓力很大，正持續討論應對措施。