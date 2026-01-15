「喔熊馬抵嘉」造型超萌 2026台灣燈會小提燈3/3起限量發放

2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」超萌亮相！3月3日起限量發放。（圖：嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣舉行，期間將限量發放燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」，發完為止。

迎接「馬」年到來，2026台灣燈會小提燈設計首次結合「馬」與台灣觀光的最佳代言人「喔熊」造型，呈現「喔熊」騎在搖搖木馬上的可愛姿態，充滿童趣和動感。

台灣燈會小提燈不僅在設計上突破傳統，還注重環保與實用性。木馬底部設計為收納空間，方便放置糖果、文具或飾品，讓提燈不再是一次性廢棄物，而是成為辦公室或家庭中既療癒又實用的裝飾品。

廣告 廣告

嘉義縣政府指出，2026台灣燈會小提燈取名為「喔熊馬抵嘉」，台語的諧音是「喔熊嘛底嘉」，意味著「喔熊也在這裡」，連結「馬」與「嘉義」意涵，邀民眾到嘉義參與燈會，一同提燈賞燈。

嘉義縣政府將於燈會期間發放「喔熊馬抵嘉」小提燈，發放地點位於靠近主展區的太子大道與信義二路交叉口（近永慶高中）。每日下午三點限量發放，每人限領一盞，發完為止。（龐清廉報導）