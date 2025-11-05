喔熊Biking Go 雲林海線騎旅趣

喔熊Biking Go，雲林海線騎旅趣民眾熱烈參與。（記者劉春生攝）

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處日昨於雲林口湖遊客中心舉辦「雲林海線騎旅趣」自行車活動，邀請民眾一起來口湖、四湖騎車，享受濱海風光，找尋可愛的喔熊組長身影，並且安排專業的領騎達人帶著大家騎進全臺最多喔熊的子寮喔熊藝術村，順道遊賞金湖商圈特色店家與各種美食，讓喔熊陪伴大家來一趟濱海騎旅。

眾多貴賓蒞臨為車友鼓勵打氣，包含雲林縣口湖鄉公所李龍飛鄉長、雲林縣四湖鄉公所吳勁葦鄉長、雲林縣政府呂昆興秘書、立委劉建國服務處許凱智秘書、立委張嘉郡與丁學忠服務處李安祥副主任、雲林縣議長黃凱服務處黃鳳秘書、雲林縣議員黃文祥服務處李茂欽主任、雲林縣政府文化觀光處程意琇助理、雲林縣四湖鄉民代表會吳顯志主席、雲林縣口湖鄉梧北村李尚穎村長、下崙興安代天府管理委員會王江河副主委、雲林縣旅行商業同業公會陳怡傑常務理事、雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會李永鴻理事長等貴賓，另外現場還有邀請喔熊組長一起與車友做騎乘前的熱身操，並由來自土耳其的單車網紅「舒舒」徐甘舒擔任領騎嘉賓，自口湖遊客中心出發，沿途經過木宜梧滯洪池、子寮喔熊藝術村、黑森林自行車道、金湖萬善爺廟、金湖龍台宮、興安代天府一七九九驛站等景點，路線長度約三十七公里，吸引許多車友共襄盛舉。雲林監理站也在現場展攤，宣導交通安全。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，活動以自行車騎旅為主軸，進入全臺唯一以喔熊為主題的箔子寮喔熊藝術村拍照打卡，並且在沿線景點打卡蓋章，只要集滿三個章即可兌換好禮更多活動詳細內容，請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。