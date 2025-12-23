喘到要平躺才能呼吸！婦「心臟破洞」肺血流暴增3倍

一位45歲婦人走路會喘，本以為是三高所導致，只要控制體重即可改善，不料情況持續惡化，必須平躺才能稍微緩解呼吸。就醫檢查發現「心房中膈缺損」，心臟破了1.8公分大洞，肺血流量是正常的3倍。

心臟內科王敏雄醫師指出，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀，往往到 20 至 40 歲才陸續出現不適。 （圖／豐原醫院）

衛生福利部豐原醫院心臟內科王敏雄醫師指出，心房中膈缺損屬於先天性疾病，跟卵圓孔不一樣的是，卵圓孔多數會在6歲前自然閉合，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀，往往到20至40歲才陸續出現不適。王敏雄醫師說明，一旦心房間的血液長期異常分流，右心負擔會逐漸增加，肺動脈壓力也跟著上升，最終可能引發右心衰竭及肺動脈高壓，若沒有及時治療，恐發展成「艾森曼格症候群」，嚴重者甚至可能需要心、肺移植。

王敏雄醫師立即會同小兒心臟科團隊，安排心導管置放關閉器手術。豐原醫院小兒心臟科林聖哲醫師補充，現今治療多以心導管介入治療為主，透過導線穿過缺損處並精準釋放關閉器，即可封阻異常血流，全程約1至2小時即可完成，無需開胸手術，安全且復原快速。林聖哲醫師表示，病人通常隔天即可下床活動，只需按時回診追蹤即可，林媽媽術後恢復良好，如今行走不再喘、生活回到正軌。

小兒心臟科林聖哲醫師表示，現今治療多以心導管介入治療為主，全程約1-2小時即可完成，無需開胸手術。 （圖／豐原醫院）

林聖哲醫師也提到，若新生兒的心房中膈缺損達0.8公分以上，多半不易自行閉合，發生率約為每千名新生兒中有一位，建議新生兒家長可考慮自費篩檢，以便及早掌握寶寶的心臟有無異常狀況。

王敏雄醫師提醒，若民眾出現心悸、喘、疲倦或運動耐受度下降等症狀，不應輕忽，及早接受心臟超音波檢查有助於及早診斷並避免病情惡化，同時呼籲民眾維持健康飲食與良好生活作息，才能降低心血管疾病風險。

