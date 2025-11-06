喘、咳、腳腫不只累！可能是心臟衰竭 醫教：從日常做好自我照護
【健康醫療網／記者陳靖安報導】心臟衰竭是指心臟無法有效將血液輸送到全身，導致器官組織缺氧、體液滯留，進而引發一連串全身器官衰竭的症狀與併發症。
心臟衰竭分為兩類型！醫：這族群更容易被忽略
國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐說明，目前根據左心室射血分率（Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF）的不同，臨床上可將心臟衰竭分為兩大類：左心室射血分率低下型和左心室射血分率輕微低下或保留型。兩者在病因、治療與預後上略有差異，但都對病人的生活品質皆有明顯影響。
1. 左心室射血分率低下型
左心室射血分率低於40%，而正常成年人的左心室射血分率應大於60%。簡單來說，就是心臟收縮力變差，無法把足夠的血液打出心臟，這類病人常見於心肌梗塞、嚴重狹心症、心肌病變、心肌炎等患者。
2. 左心室射血分率輕微低下或保留型
左心室射血分率大於或等於40%，但心臟已出現心室增厚、心房擴大或是左心室舒張功能異常，無法有效在心臟下一次收縮前將心室「充滿血液」，目前認為大多來自於心肌異常的纖維化。此類型心臟衰竭患者常伴隨其他慢性疾病，常見於年長者、高血壓、糖尿病、肥胖、慢性腎臟病或女性患者。近年來顯示，正常左心室射出分率心衰竭的盛行率逐漸上升，其全因死亡率並未較低，因此同樣需要積極治療與照護。
心臟衰竭常見4大症狀 下肢水腫、咳嗽都要注意
不論是哪種類型的心臟衰竭，症狀主要包括：
1、呼吸困難、端坐呼吸：尤其在活動後或平躺時明顯。
2、下肢水腫：腳踝、小腿腫脹，有時合併體重快速增加。
3、疲倦無力：因為器官缺血導致活動耐受力下降。
4、咳嗽、咳痰：尤其是夜間或清晨加劇，嚴重時可能有泡沫痰。
心臟衰竭怎麼診斷？醫揭6大檢查重點
1、詳細病史與身體檢查。
2、胸部X光：可檢查心臟大小與肺部積水、排除其他肺部疾病。
3、心電圖：排除心律不整與心肌缺氧。
4、心臟超音波：最重要的工具，可評估左心室射血分率、舒張功能、瓣膜狀態等。
5、血液檢查：NT-proBNP(N端前腦利鈉肽)是反映心臟負荷的指標，對於診斷與追蹤心臟衰竭病情有幫助。
6、心導管檢查：懷疑冠狀動脈心臟病時可考慮施行。
生活管理同樣重要！醫提醒這6點務必遵守
心臟衰竭的治療首要目標是改善症狀，其次是減少心衰惡化住院率和減少心血管死亡；治療方式會根據射血分率的不同而有所差異。
黃晨祐醫師也提醒，心臟衰竭是一種可控制、可穩定的慢性疾病。透過早期診斷、個別化的治療與良好的生活習慣，多數患者能維持良好的生活品質。
在日常生活中需特別注意以下幾點，以延緩疾病惡化：
1、限制鹽分攝取：建議每日鈉攝取量不超過 2-3 克（約等於食鹽 5 克）。
2、控制水分攝取：若有水腫或低鈉血症者，每日飲水量須由醫師評估調整。
3、定期量體重：每日固定時間量體重，如體重增加>2 公斤 / 3天，應儘速就醫。
4、維持規律運動：適當的心肺復健運動可提升體能與生活品質。
5、戒菸戒酒：尼古丁與酒精皆會加重心臟負擔。
6、定期回診與用藥依從性：規律服藥並遵守醫囑，是穩定病情的關鍵。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66684
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 3 小時前
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 18 小時前
男星罹鼻咽癌如「數千螞蟻爬臉」！名醫籲1飲食要節制
男星陳振華回顧與鼻咽癌搏鬥1年的歷程，形容神經痛有如「數千隻螞蟻在臉部爬」，苦不堪言，還好第3次化療後面部神經痛感全消。國內頭頸癌權威醫師指出，鼻咽癌的成因研究顯示與基因遺傳、飲食習慣及1種病毒關係密健康2.0 ・ 1 天前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 1 天前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 20 小時前
41歲女星0期乳癌「全切」 僅1%機率仍不幸復發
41歲日本女星藤原宏美在八年前因左胸突發劇痛，被診斷出罹患0期乳癌。儘管選擇了乳房全摘手術以降低復發風險，她仍在術後一年面臨復發，但經過七年的抗癌歷程，如今已能健康生活並重返演藝圈。中天新聞網 ・ 22 小時前
只是「血糖高」而已？追蹤45萬人研究：「糖尿病前期」讓失智風險多54%…控血糖最簡單的3方法
據衛福部國健署統計，截至2022年全台糖尿病患者已超過256萬人，並以每年新增2.5萬人的速度持續增加，其中18歲以上成人盛行率達12%，男女患病比率分別為11.4%及8.9%；且每4人就1人處於糖尿病前期。許多人以為，僅是「血糖偏高」，又還沒被診斷為糖尿病，就不必太在意？其實這想法大錯特錯，「血糖過高，就像器官長期泡在糖水裡！」不僅可能造成心血管疾病、慢性腎病變、視網膜病變，現在更有研究顯示，即使血糖只是略高，都可能增加罹患失智症的風險！幸福熟齡 ・ 1 天前
手術前一刻被喊卡？只因「沒停藥」 醫：可能危及生命
桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉指出，術前未依醫囑停藥是導致手術臨時取消或延期的主要原因之一。一名李姓女性病患經過長時間等待準備接受手術，卻在手術前一刻被告知必須取消或延期，原因是她忘記依醫囑停用特定藥物。中天新聞網 ・ 1 天前
瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵
花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。中天新聞網 ・ 23 小時前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 14 小時前
身體正在「慢性燃燒」？名醫：必做5件事預防癌症
身體長期處於慢性發炎狀態，不僅會加速老化，還會提高罹患癌症的風險。營養醫學醫師劉博仁指出，慢性發炎就像星星之火，會逐漸傷害血管內皮、干擾胰島素與粒線體功能，不僅加速老化，還會增加糖尿病、癌症等疾病風險。他建議從「吃、補、睡、動、心」五個面向著手改善，這也是長壽的關鍵之道。中天新聞網 ・ 1 天前
防心肌梗塞、腦中風！營養師推「3飲品」：可延緩血管老化
維持血管健康是預防慢性病的關鍵，但隨著年齡增長與作息失衡，血管逐漸失去彈性、愈來愈硬，導致「血管年齡上升」，也提高高血壓、心肌梗塞與腦中風風險。對此，營養師點名「3飲品」每天喝1杯，可有助於維持血管健康，並延緩血管老化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
久坐害中風、糖尿病！研究曝「日做簡單1事」風險大降 心梗也少10％
你是否天天黏在椅子上呢？小心坐出糖尿病和中風！最新研究指出，每天只要少坐30分鐘，用來做簡單的家務，或是飯後快走，就能大幅降低罹患糖尿病與心血管疾病的風險。此外，如果所有成年人每天都少坐30分鐘，每年可望減少10%的心肌梗塞的新發病例。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
Lisa愛用「泰國神物」出事了！鴻泰鼻通驚爆細菌超標下架！批號「000332」快丟
許多人赴泰國旅遊必買的伴手禮、連BLACKPINK成員Lisa也隨身攜帶的鴻泰（Hongthai）草藥「鼻通」，驚傳部分批次遭微生物污染！泰國食品藥品監督管理局（Thai FDA）緊急公告，要求消費者健康2.0 ・ 3 小時前
立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看
[NOWnews今日新聞]二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽...今日新聞NOWNEWS ・ 35 分鐘前
健保「補充保費」大變動 醫界支持喊：有錢人應助經濟弱勢
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良拋出明年啟動《全民健康保險法》修法，改革「補充保費」收取公式，其中針對利息、股利、高額獎金三項，將改採年度結算，以杜絕民眾利用拆單來規避，預計影響480萬人，能讓健保多1至200億入帳。台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（5）日表示，站在醫界立場是支持的，方向非常正確，回歸健保「有錢人幫助經濟弱勢」初衷，有...匯流新聞網 ・ 17 小時前