喘、咳、腳腫不只累！可能是心臟衰竭 醫教：從日常做好自我照護

【健康醫療網／記者陳靖安報導】心臟衰竭是指心臟無法有效將血液輸送到全身，導致器官組織缺氧、體液滯留，進而引發一連串全身器官衰竭的症狀與併發症。

心臟 衰竭分為兩類型！醫：這族群更容易被忽略

國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐說明，目前根據左心室射血分率（Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF）的不同，臨床上可將心臟衰竭分為兩大類：左心室射血分率低下型和左心室射血分率輕微低下或保留型。兩者在病因、治療與預後上略有差異，但都對病人的生活品質皆有明顯影響。

1. 左心室射血分率低下型

左心室射血分率低於40%，而正常成年人的左心室射血分率應大於60%。簡單來說，就是心臟收縮力變差，無法把足夠的血液打出心臟，這類病人常見於心肌梗塞、嚴重狹心症、心肌病變、心肌炎等患者。

2. 左心室射血分率輕微低下或保留型

左心室射血分率大於或等於40%，但心臟已出現心室增厚、心房擴大或是左心室舒張功能異常，無法有效在心臟下一次收縮前將心室「充滿血液」，目前認為大多來自於心肌異常的纖維化。此類型心臟衰竭患者常伴隨其他慢性疾病，常見於年長者、高血壓、糖尿病、肥胖、慢性腎臟病或女性患者。近年來顯示，正常左心室射出分率心衰竭的盛行率逐漸上升，其全因死亡率並未較低，因此同樣需要積極治療與照護。

心臟衰竭常見4大症狀 下肢水腫、咳嗽都要注意

不論是哪種類型的心臟衰竭，症狀主要包括：

1、呼吸困難、端坐呼吸：尤其在活動後或平躺時明顯。

2、下肢水腫：腳踝、小腿腫脹，有時合併體重快速增加。

3、疲倦無力：因為器官缺血導致活動耐受力下降。

4、咳嗽、咳痰：尤其是夜間或清晨加劇，嚴重時可能有泡沫痰。

心臟衰竭怎麼診斷？醫揭6大檢查重點

1、詳細病史與身體檢查。

2、胸部X光：可檢查心臟大小與肺部積水、排除其他肺部疾病。

3、心電圖：排除心律不整與心肌缺氧。

4、心臟超音波：最重要的工具，可評估左心室射血分率、舒張功能、瓣膜狀態等。

5、血液檢查：NT-proBNP(N端前腦利鈉肽)是反映心臟負荷的指標，對於診斷與追蹤心臟衰竭病情有幫助。

6、心導管檢查：懷疑冠狀動脈心臟病時可考慮施行。

生活管理同樣重要！醫提醒這6點務必遵守

心臟衰竭的治療首要目標是改善症狀，其次是減少心衰惡化住院率和減少心血管死亡；治療方式會根據射血分率的不同而有所差異。

黃晨祐醫師也提醒，心臟衰竭是一種可控制、可穩定的慢性疾病。透過早期診斷、個別化的治療與良好的生活習慣，多數患者能維持良好的生活品質。

在日常生活中需特別注意以下幾點，以延緩疾病惡化：

1、限制鹽分攝取：建議每日鈉攝取量不超過 2-3 克（約等於食鹽 5 克）。

2、控制水分攝取：若有水腫或低鈉血症者，每日飲水量須由醫師評估調整。

3、定期量體重：每日固定時間量體重，如體重增加>2 公斤 / 3天，應儘速就醫。

4、維持規律運動：適當的心肺復健運動可提升體能與生活品質。

5、戒菸戒酒：尼古丁與酒精皆會加重心臟負擔。

6、定期回診與用藥依從性：規律服藥並遵守醫囑，是穩定病情的關鍵。

