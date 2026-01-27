喘、累、心悸慎防心臟「關不緊」醫！重度主動脈瓣逆流恐心衰竭

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】67歲的柯先生因長期喘不過氣、體力明顯下滑就醫檢查，發現已是重度主動脈瓣閉鎖不全，同時合併心臟衰竭。負責收治病例的奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞指出，患者因先天右側主動脈弓異位，心臟內猶如藏著一座複雜的「迷宮」，且曾接受主動脈支架與繞道手術，血管結構相當複雜，傳統開胸手術風險極高，治療選擇受限。

經導管主動脈瓣膜置換術 無須停止心跳換瓣膜

針對這類解剖結構異常且高風險的個案，奇美醫療團隊選擇以經心尖的經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）進行治療。透過左胸小切口直達心尖，成功避開彎曲且佈滿支架的主動脈路徑，在無須停止心臟跳動情況下，完成瓣膜置換。柯先生術後恢復良好，第8天即順利出院，重拾生活品質。

缺乏鈣化支撐 純重度主動脈瓣逆流治療難度高

吳南鈞主任說明，主動脈瓣就像心臟的一扇門，負責控管血液流向。一旦瓣膜發生狹窄或閉鎖不全時，血液就會逆流回左心室，迫使心臟長期超時工作，最終可能導致心臟衰竭。

值得注意的是，吳南鈞主任提到，純重度主動脈瓣逆流患者，其瓣膜通常缺乏鈣化支撐，組織較軟，使人工瓣膜在定位時如同「深陷泥沼」，穩定難度遠高於瓣膜狹窄個案。

主動脈瓣逆流易被忽 疲勞、喘到水腫恐是心臟瓣膜失守

吳南鈞醫師提醒，主動脈瓣逆流常被忽略，若日常生活中出現運動時容易疲勞、呼吸困難、胸悶、心悸、頭暈或下肢水腫等徵兆，且血壓呈現收縮壓高、舒張壓低的特殊現象，這可能就是心臟門窗「關不緊」的警訊。若未及時介入治療，恐造成不可逆的心肌損傷。

治療選項走向多元 瓣膜治療講求量身規劃

隨著治療方式日趨多元，吳南鈞主任提到，主動脈瓣疾病不再只有單一手術選項，至於要選擇微創或傳統手術，則需要依照個人解剖結構、病史與整體健康狀況審慎評估。同時也呼籲，民眾若出現疑似症狀，應及早就醫檢查，把握治療時機，才能避免心臟功能持續惡化。

