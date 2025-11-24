喚台灣棒球榮耀時刻！《冠軍之路》公布主題曲〈今天的我〉
2026開年最熱血的紀錄片電影《冠軍之路》甫公布明年1月1日定檔時間與正式預告，隨即在各大媒體與社群掀起熱烈討論，影迷與球迷無不引頸期盼。今（24）日在各界期待下，舉行滅火器樂團主唱楊大正獻唱主題曲〈今天的我〉MV亮相，暨正式海報發布記者會。現場眾星雲集，不僅總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌親臨致詞、《冠軍之路》出品人威剛科技董事長陳立白、監製張永昌、黃瓀潢與導演龍男・以撒克・凡亞思，以及楊大正、「啦啦隊女神」峮峮皆出席活動，分享幕後拍攝歷程與去年臺灣奪下世界棒球12強賽冠軍時的激動感受，現場氣氛熱血又感人。
《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。記者會現場，威剛科技董事長陳立白、威剛科技總經理陳玲娟、中華航空資深副總經理羅雅美、作家陳祖安、導演盧建彰、攝影指導李如松、剪輯指導闕郁明皆親臨力挺，也齊看〈今天的我〉MV首播。會長蔡其昌對於紀錄片即將上映感到期待，他說：「12強冠軍對棒球迷是可以回味一輩子的事情，不是棒球迷看球隊臺北打到東京的榮譽驕傲也會衝擊一輩子。」他認為此比賽也告訴大家，「只要憑著不願意輸，努力打拼的精神，最後還是可以贏得勝利，人生也可以在紀錄片裡得到啟發」。
而忙著經典賽準備的總教練曾豪駒說：「看了預告非常感動，棒球凝聚了臺灣人民的心，希望在未來可以繼續為臺灣棒球努力。」他也感謝選手完成屬於自己和臺灣的歷史故事，「希望這部紀錄片再次帶給臺灣球迷感動，並了解球員、教練、後勤團隊努力的心路歷程」，最後不忘喊話：「人生有無限可能，要勇於選擇挑戰，成就更好的自己。」峮峮被問到自費前往東京力看賽事一事，透露：「當時會這麼積極一起去，當下覺得不管結果如何，是對喜歡棒球或是身為臺灣人都想參與的過程，在當下的心情不管如何就想陪著球員一起。」從預告也可見峮峮光訪談就哭了，她說：「心情非常激動，過了一年，記憶從深刻變得模糊，但那份感動一直存在。」
楊大正則說：「看完紀錄片，落淚4、5次，心情非常激動。」他創作主題曲〈今天的我〉的概念很快就有靈感，說道：「能寫一首歌成為電影主題曲，主要是希望服務電影，電影結束能帶給大家再回味一次的情緒，並更深刻地留著。」他透露最後主題曲想嘗試用球員內心的第一人稱把這趟心路歷程記錄下來，他說：「困難的是一首歌只有3、5分鐘，我花了很多時間（創作），希望可以把球員從小打棒球的夢想萌芽到不放棄受挫過程，一直到證明自己拿冠軍，走向新的里程碑寫下。」他最後除了呼籲大家進戲院看電影，也表示短時間不會唱這首歌，笑稱：「電影破億才會唱，當特別慶祝橋段。」《冠軍之路》耗時9個月時間，跨越臺、日、美三地，訪談近70位受訪者、整理超過300小時影像素材，終於要與觀眾一起見證這段屬於臺灣棒球的榮耀。導演分享在製作過程最難就是拍攝到剪接和版權申請，他也在這過程中體悟還有很多故事可以被記錄與期待。
主題曲〈今天的我〉由金曲樂團滅火器操刀創作，以強烈的搖滾節奏與熱血旋律呼應臺灣隊從逆境到登頂的奮戰精神。MV中可見隊長陳傑憲、捕手林家正、總教練曾豪駒及教練團的比賽畫面交織實錄，穿插楊大正深情演唱的歌詞，「今天的我，會超越你想像的極限」、「流著不甘心的眼淚，撐過最難熬的訓練，我們一步一步一步，從沒忘記信念」，這首歌的精神，也呼應由設計師陳世川操刀的正式海報，主視覺捕捉的是陳傑憲在2024年世界棒球12強賽轟出全壘打、繞場奔跑時，在胸前比出的大大括號手勢，那一瞬間就如同歌詞所說的：「Team Taiwan 把雙手劃過胸前，讓世界看見！」海報也有球隊每位主力戰將，以及團隊奪冠的大合照，喚起全民當時的榮耀時刻。
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 11 小時前
男友交往4年突不碰她！依依抓包劈腿鐵證 「第2隻手機」全是交友軟體
《小姐不熙娣》本集以「愛情翻車時殘酷二選一！身體借放還是感情寄託？」為題，分別邀請「精神派」代表陳依依、張立東、Rita及「肉體派」代表劉伊心、宇珊、吳小可等人，依依率先開砲：「肉體出軌就是同時傷害兩個人！這件事是很危險的，一旦潘朵拉的盒子被打開了，就很可能回不去了！」鏡報 ・ 3 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 15 小時前
中職／樂天桃猿員工獎金、旅遊超寒酸！ CEO承諾數字：會讓大家開心
樂天桃猿今年挺過一整季的負面風波，在季末靠著全隊團結一心，以「下剋上」奪得台灣大賽冠軍，然而奪冠後後勤行政的獎金及員工旅遊相當寒酸，樂天桃猿代理CEO森井誠之回應，今年有準備獎金給隊職員，預計12月發放，並承諾「會讓大家開心的數字！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
子瑜攜團員首次家鄉開唱 媽媽感動又驕傲：明年大巨蛋見
南韓人氣女團TWICE上週末在高雄開唱，台籍成員子瑜的媽媽黃燕玲今（24日）晚間發文，表示在台下看到女兒與團員全力演出，令她感動又驕傲，她也感謝應援的高雄市府、高雄捷運、贊助台灣美食的店家及全球ONCE，並期待明年在台北大巨蛋再次相見。鏡新聞 ・ 1 小時前
徐若瑄抗癌走過手術開唱 「我沒有放棄」台下哭成一片
徐若瑄23日在Billboard Live Taipei開唱，她為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘的不插電演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現滿滿誠意。Yahoo娛樂訊息 ・ 4 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
NBA／誰不想看4位MVP連線？ 官網大推貝林傑重返道奇
大聯盟休賽季自由球員動向備受矚目，日前官網列出7位應該考慮重返母隊的選手，其中貝林傑（Cody Beliinger）榜上有名，被點名和道奇再續前緣。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
樂天桃猿年年有大咖出走！自由球員「逃走率」已突破六成
體育中心／綜合報導台鋼雄鷹以5年總值新台幣6,600萬元合約成功網羅黃子鵬後，這已經是桃猿隊隊史（含前身）流失的第4位自由球員，出走率來到6成67。FTV Sports ・ 11 小時前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 6 小時前