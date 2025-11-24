喚台灣棒球榮耀時刻！《冠軍之路》公布主題曲〈今天的我〉

紀錄片《冠軍之路》24日舉行記者會，監製張永昌（左起 ）、峮峮、楊大正、導演龍男・以撒克・凡亞思、監製黃瓀潢合影。（牽猴子提供）

2026開年最熱血的紀錄片電影《冠軍之路》甫公布明年1月1日定檔時間與正式預告，隨即在各大媒體與社群掀起熱烈討論，影迷與球迷無不引頸期盼。今（24）日在各界期待下，舉行滅火器樂團主唱楊大正獻唱主題曲〈今天的我〉MV亮相，暨正式海報發布記者會。現場眾星雲集，不僅總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌親臨致詞、《冠軍之路》出品人威剛科技董事長陳立白、監製張永昌、黃瓀潢與導演龍男・以撒克・凡亞思，以及楊大正、「啦啦隊女神」峮峮皆出席活動，分享幕後拍攝歷程與去年臺灣奪下世界棒球12強賽冠軍時的激動感受，現場氣氛熱血又感人。

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。記者會現場，威剛科技董事長陳立白、威剛科技總經理陳玲娟、中華航空資深副總經理羅雅美、作家陳祖安、導演盧建彰、攝影指導李如松、剪輯指導闕郁明皆親臨力挺，也齊看〈今天的我〉MV首播。會長蔡其昌對於紀錄片即將上映感到期待，他說：「12強冠軍對棒球迷是可以回味一輩子的事情，不是棒球迷看球隊臺北打到東京的榮譽驕傲也會衝擊一輩子。」他認為此比賽也告訴大家，「只要憑著不願意輸，努力打拼的精神，最後還是可以贏得勝利，人生也可以在紀錄片裡得到啟發」。

而忙著經典賽準備的總教練曾豪駒說：「看了預告非常感動，棒球凝聚了臺灣人民的心，希望在未來可以繼續為臺灣棒球努力。」他也感謝選手完成屬於自己和臺灣的歷史故事，「希望這部紀錄片再次帶給臺灣球迷感動，並了解球員、教練、後勤團隊努力的心路歷程」，最後不忘喊話：「人生有無限可能，要勇於選擇挑戰，成就更好的自己。」峮峮被問到自費前往東京力看賽事一事，透露：「當時會這麼積極一起去，當下覺得不管結果如何，是對喜歡棒球或是身為臺灣人都想參與的過程，在當下的心情不管如何就想陪著球員一起。」從預告也可見峮峮光訪談就哭了，她說：「心情非常激動，過了一年，記憶從深刻變得模糊，但那份感動一直存在。」

楊大正則說：「看完紀錄片，落淚4、5次，心情非常激動。」他創作主題曲〈今天的我〉的概念很快就有靈感，說道：「能寫一首歌成為電影主題曲，主要是希望服務電影，電影結束能帶給大家再回味一次的情緒，並更深刻地留著。」他透露最後主題曲想嘗試用球員內心的第一人稱把這趟心路歷程記錄下來，他說：「困難的是一首歌只有3、5分鐘，我花了很多時間（創作），希望可以把球員從小打棒球的夢想萌芽到不放棄受挫過程，一直到證明自己拿冠軍，走向新的里程碑寫下。」他最後除了呼籲大家進戲院看電影，也表示短時間不會唱這首歌，笑稱：「電影破億才會唱，當特別慶祝橋段。」《冠軍之路》耗時9個月時間，跨越臺、日、美三地，訪談近70位受訪者、整理超過300小時影像素材，終於要與觀眾一起見證這段屬於臺灣棒球的榮耀。導演分享在製作過程最難就是拍攝到剪接和版權申請，他也在這過程中體悟還有很多故事可以被記錄與期待。

主題曲〈今天的我〉由金曲樂團滅火器操刀創作，以強烈的搖滾節奏與熱血旋律呼應臺灣隊從逆境到登頂的奮戰精神。MV中可見隊長陳傑憲、捕手林家正、總教練曾豪駒及教練團的比賽畫面交織實錄，穿插楊大正深情演唱的歌詞，「今天的我，會超越你想像的極限」、「流著不甘心的眼淚，撐過最難熬的訓練，我們一步一步一步，從沒忘記信念」，這首歌的精神，也呼應由設計師陳世川操刀的正式海報，主視覺捕捉的是陳傑憲在2024年世界棒球12強賽轟出全壘打、繞場奔跑時，在胸前比出的大大括號手勢，那一瞬間就如同歌詞所說的：「Team Taiwan 把雙手劃過胸前，讓世界看見！」海報也有球隊每位主力戰將，以及團隊奪冠的大合照，喚起全民當時的榮耀時刻。

