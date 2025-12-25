喚醒"彼心" 走讀光復鄉看見在地文化

光復鄉的洪災，沖走的不只是街道與建物，也打亂了這片土地的日常與記憶。然而，在災後的廢墟中，一個小小的獨立書店成了重建的心臟。創辦人是一對夫妻檔，他們在面對一夕間消失的心血，曾想退縮，但書本彷彿在夢裡呼喚，讓他們重新振作，發願要讓這裡不只是書籍的安身之所，更是阿美族文化重生的據點。 書店透過走讀活動，帶領鄉親一步步認識光復的歷史脈絡、地理特色，也邀請大家一起來寫鏟子超人感恩明信片，串連彼此的心。洪災改變了光復鄉的地貌，卻無法抹去這裡的人情與希望，每一頁翻動的書籍、每一次踏出的腳步，都在述說光復鄉慢慢站起、重新綻放的力量。

彼心書店創辦人 劉于仙：「我覺得很荒謬，因為那個街道是，大家平常開車的，可是那個瞬間變成河道，我們從一樓逃到二樓，不到10分鐘的事情，滾滾的洪流，你看到一台一台車，很像玩具 漂在水面上。」

馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀的不只是家園，還有珍貴書籍。彼心書店創辦人 劉于仙：「裡面的一些相關裝潢(完工)，木作都已經弄好了 7月10號，現在是9月23號(沖毀)，(遇到這樣的事情覺得心情)，不知道 不想要講心情，(突如其來) 對，就是 變成要一直處理(清淤)，還好有很多的朋友來幫忙。」

籌備書店，一年半的心血，在一夕之間全部泡湯，一度想要放棄重建，卻夢見，書在哭泣。彼心書店創辦人 劉于仙：「我都有跟它們說，可是晚上它們，還是到夢裡面來跟我說，你為什麼就放棄我，我就在夢裡跟它解釋，可是 就真的沒辦法。」

NS「先過來我跟你們說怎麼做。」

夢醒來，重新振作，集合全國鏟子超人的力量，災後兩個月，迎來了第一場的新書發表會。 「我們是不會講華語的 那個時候。」

阿美族作家透過小說，交織了歷史與現代，族群記憶巧合碰撞。彼心書店創辦人 劉于仙：「923發生 大家開始去思考，為什麼基督教(會)沒有被淹，或是光復國小沒有被淹，那個其實是日本人之前，他們選擇的地方，也是馬太鞍的舊部落，所以當天就還滿對應到，洪災之後發生的地形，還有那個時代的故事。」

「始祖傳說裡面，有一個大洪水的情節在裡面。」

阿美族藝術家摩力，與他的太太劉于仙，在光復鄉開設獨立書店，書店名稱「Pising」取自於阿美語「臉」的發音。希望透過面對面的交流，串連彼此的心。彼心書店創辦人 劉于仙：「我現在覺得這個名字取得很好，就是彼此的心，真的因為這個災難過後，它是大家(在)一起的空間，書店 或是做各種事情，讓各種事情發生的地方。」

「這邊的族人遷到馬佛，日治時期的時候。」

讀萬卷書，行萬里路，以走讀的方式，一步步感受這裡的歷史與文化。彼心書店創辦人 摩力旮禾地：「災後的第一次的(走讀)活動，我覺得對我們(光復鄉民)來講，是另外一種的，重生的一個機會啦 說重生，是讓我們再一次地 去走出來，然後再面對一些朋友。」

鼓勵大家走出來，面對面，邀請鄉親到書店寫明信片，獻給曾經幫助過這片土地的每一位志工。光復鄉民 李女士：「他到我家鏟了3天，才把家裡面的土地，都鏟出來 所以真的，感恩得都流眼淚。」

光復鄉民 林女士：「我們在遭逢巨變的時候，有他們的幫助，幫我們把汙泥都鏟出去，還有國軍弟兄的幫助 不然的話 ，我們真的沒有辦法(清理)。」

洪水帶走了土地的樣貌，卻沖不散這片土地上彼此關懷的力量；光復鄉要重建的，不只是看得到的建物，更是無形的，人心重新凝聚、文化持續傳承的希望。

