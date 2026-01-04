喜上加喜！戲劇女神嫁前國手 婚禮宣布懷孕、曝光寶寶性別

女星張晏塵與詹詠引舉行婚宴。（圖／張晏塵提供、翻攝自張晏塵IG）

戲劇女神張晏塵去年(2025)7月7日與前排球國手詹詠引完成結婚登記，兩人昨（3）日於板橋福音堂低調舉辦婚禮，僅邀請親友到場見證。婚宴上最令人驚喜的，莫過於小倆口選擇在這重要時刻同步公開懷孕喜訊，並親自向賓客揭曉寶寶性別，雙喜臨門的消息一出，立刻掀起現場一陣歡呼，也讓不少親友又驚又喜。

從現場曝光的照片可見，張晏塵身穿一襲灰藍色禮服，氣質溫柔，與老公詹詠引一同站在舞台中央，兩人神情緊張又期待。當主持人倒數後，小倆口一起戳破事先準備好的氣球，多顆粉紅色小氣球瞬間灑落舞台，正式宣告腹中寶寶是女孩，全場掌聲與祝福聲此起彼落，準爸媽臉上的笑容更是藏不住，畫面相當溫馨。

廣告 廣告

張晏塵與前排球國手詹詠引婚禮上曝光寶寶性別。（圖／翻攝自張晏塵IG）

事實上，張晏塵過去便曾分享，登記結婚特別選在7月7日，是因為在信仰中象徵完整與祝福。儘管當天遇上颱風來襲，夫妻倆仍選擇以平靜心情面對，最終順利完成登記，隨後更直接飛往韓國度蜜月。張晏塵的老公詹詠引曾效力於美津濃排球隊，雖已退出職業賽場，仍持續活躍於排球圈。

兩人的相識過程也頗具緣分，原來張晏塵與詹詠引早在國小時期就是同班同學，同樣就讀有「排球搖籃」之稱的莒光國小，但當年並未擦出火花。直到多年後為準備世壯運重新聚在一起，透過長時間練球培養默契與情感，才讓這段青梅竹馬情誼昇華為人生伴侶，如今攜手迎接新生命，備受祝福。

更多中時新聞網報導

麥當勞攜手音樂家前進馬太鞍送暖

急診、家醫禁醫美手術 元旦上路

2025台灣體壇10大新聞回顧》全壘打王林智勝 開轟告別中職