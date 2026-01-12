喜事變喪事！巴基斯坦民宅氣爆釀8死 死者前晚才剛結婚

伊斯蘭馬巴德1棟民宅，於11日上午發生瓦斯鋼瓶爆炸事故。（圖／達志／美聯社）

喜事不幸變喪事！巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）1棟民宅，於當地時間11日清晨發生瓦斯鋼瓶爆炸事故，導致至少8人死亡，包括1對稍早才剛舉行婚禮的新婚夫妻。

綜合《ABC News》與《BBC》引述新郎父親馬希（Hanif Masih）的說法指出，婚禮結束後，前來祝賀的親屬與賓客在民宅內留宿，當時眾人正在熟睡，瓦斯鋼瓶卻突然爆炸，導致屋頂與部分牆面倒塌，並波及鄰近的3棟住宅。他補充，賓客大約在11日凌晨3時就寢，爆炸則發生在約4小時後的上午7時。

緊急救援人員向《BBC》透露，初步研判爆炸原因可能是瓦斯外洩所致，但實際爆炸經過仍在調查中。第一線救援人員在現場使用擔架將多名受困在瓦礫堆下的傷者抬出，並動用搜救犬，確保所有被掩埋的人員都能被尋獲。

伊斯蘭馬巴德警方則表示，所有傷者皆已即時接受醫療救治。除了新郎與新娘外，另有至少6人罹難，其中包括家屬與其他賓客。《BBC》指出，另有10多人受傷，但傷勢並未危及生命。

巴基斯坦參議院主席吉拉尼（Yusuf Raza Gilani）向《BBC》表示，這起致命爆炸是「1場令人心碎的事件，讓喜事瞬間變成喪事。」

這位巴基斯坦政治人物同時對瓦斯鋼瓶的安全使用表達關切。由於天然氣壓力不足，瓦斯鋼瓶在巴基斯坦廣泛用於燃料與烹飪用途，過去也曾因外洩導致多起致命事故。吉拉尼指出，「我們將要求相關部門嚴肅履行其責任，並確保各項安全措施。」

巴基斯坦總理謝里夫（Muhammad Shehbaz Sharif）也就此事發表聲明，以烏爾都語在臉書發文表達哀悼之意，並同樣強調瓦斯鋼瓶使用安全的重要性。聲明中表示，總理「對此次爆炸中珍貴生命的逝去表達哀悼」，並「祈禱傷者早日康復。」

