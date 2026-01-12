喜事變調！巴基斯坦民宅婚宴後氣爆 包括新人夫妻共8死

巴基斯坦首都一處民宅於婚宴後發生氣爆，造成至少8人死亡，其中包括新人，另有7人受傷。爆炸發生在當地時間11日凌晨，賓客們正在屋內熟睡，威力之大導致部分房屋倒塌，附近民宅也受到波及。

氣爆現場已成斷垣殘壁。（圖／美聯社）

伊斯蘭馬巴德警方表示，此次爆炸事件發生在該市中心的住宅區。政府行政官員優素福（Sahibzada Yousaf）指出，當局於11日凌晨接獲爆炸通報，目前調查仍在進行中。他補充說明，爆炸威力導致附近數棟房屋也遭到不同程度的損壞。

總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在得知消息後表達深切哀悼，並向受害者家屬致以慰問。根據總理辦公室發布的聲明，夏立夫已指示衛生部門確保傷者獲得最佳醫療照護，同時下令展開全面調查。

警方初步調查顯示，這起悲劇可能與瓦斯桶洩漏有關。在巴基斯坦，許多家庭因天然氣壓力不足而依賴瓦斯桶作為能源來源，而這類鋼瓶已多次引發致命事故。警方強調，目前調查工作仍在持續進行中，以確定確切的爆炸原因。

值得關注的是，這起事件不僅奪走了新婚夫妻的生命，也讓原本歡樂的婚禮氣氛瞬間轉為悲劇。當地居民表示，爆炸聲響震驚了整個社區，許多人在凌晨被巨大的爆炸聲驚醒。救援人員趕到現場後，立即展開搶救行動，將傷者送往附近醫院接受治療。

