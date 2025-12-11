「喜劇之王」捧紅她…靠一部電影暴紅 張柏芝：感覺很爽

45歲的香港女星張柏芝當年憑周星馳執導兼主演的電影「喜劇之王」一炮而紅，近日，她在大陸綜藝節目「一路繁花2」中回憶這段出道經歷時表示，是因為「喜」而慢慢愛上表演，還聲稱因一部電影而暴紅感覺很爽。

近日深陷合約糾紛的張柏芝五官精緻，還未出道時就有星探發掘拍廣告；香港01報導指出，張柏芝說：「天時地利人和，我就在九龍尖沙咀，幾次了，都有一幫人叫我拍廣告，我就覺得不行，騙人的。」後來有同學在雜誌工作，想找一個女生當封面，請張柏芝幫忙，「為了朋友講義氣就幫她了。」

廣告 廣告

擔任模特兒期間，一張髮型秀的封面吸引了周星馳，覺得她很適合演「喜劇之王」，張柏芝就作出嘗試：「當時我覺得要養家，就給自己一年機會。」她也因為這部電影慢慢愛上了表演。

「喜劇之王」捧紅張柏芝，當時作為新人來說她的運氣相當之好；報導指出，節目中劉嘉玲提起她與女星寧靜、劉曉慶都是靠一部電影暴紅的女星，張柏芝就開心表示：「感恩，我們都算是」，「感覺滿爽的」。

更多世界日報報導

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶