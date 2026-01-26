《喜劇團》2/7中壢公演 軍警消醫護教購票享「半價」優待





由知名相聲演員宋少卿、朱德剛擔綱演出的舞台作品《喜劇團》，將於 2月7日下午1時30分 在中壢藝術館盛大售票演出。本次演出結合舞台劇、相聲、脫口秀等多元喜劇形式，節奏明快、笑點密集，透過演員精湛的表演與即興互動，帶領觀眾在劇場中盡情釋放壓力，保證從頭笑到尾。

《喜劇團》翁銓偉團長特別向長期默默付出的基層無名英雄致敬，凡現職軍人、警察、消防人員、醫護人員、教職人員及清潔隊員，憑相關證明購票即可享有全票半價優惠。主辦單位表示，希望透過這樣的實際行動，感謝公教警消與第一線工作者在各自崗位上的辛勞付出，讓他們在忙碌之餘，也能走進藝術館好好大笑、好好放鬆。

廣告 廣告

本次演出劇本以生活觀察為出發點，將社會百態、日常趣事巧妙融入表演之中，不僅笑料十足，也讓觀眾在歡笑中產生共鳴。《喜劇團》誠摯邀請民眾闔家觀賞，一同進劇場，用笑聲向基層英雄致敬。

購票方法如下；所有優惠皆可由Opentix 兩廳院售票系統、7-11和全家便利商店購票，也可以上班時間至中壢藝術館購票。現職軍警消醫護5折、現職教職人員5折、 桃園市清潔隊5折（限中壢場），購票時無需出示相關證件，入場驗票時，請出示相關證件即可。









更多新聞推薦

● 過好年南投健康服務不打烊 春節連假8項服務報您哉