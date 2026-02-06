喜劇大片《夜王》定檔 3/13！黃子華、鄭秀文大銀幕互槓 開年必看爆笑首選
記者/葉佳欣報導
香港開年重量級電影《夜王》由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，引爆話題，再加上實力派的王丹妮、廖子妤、謝君豪等華麗卡司，台灣將於3月13日上映。黃子華透露一直很想和鄭秀文合作，鄭秀文也表示兩人很相似，一開機就默契十足，演來是火花四射！
今天公佈電影正式預告，可以見到當年香港夜總會，美麗性感的小姐一字排開，各有手段，見到夜總會文化，當夜場小姐要有特點，才能被客人記住，而鄭秀文更是霸氣十足的說：「天下男人皆可殺！」她在《夜王》中扮演縱橫尖東夜總會的女霸總，為了業績長紅，使出各種手段，也是她出道以來首次嘗試的角色類型。
導演吳煒倫表示在他眼中鄭秀文演什麼角色都會受到歡眾喜愛，「不只是她的演技好，她更擁有一份獨特的魅力。」導演也讚美鄭秀文的詮飾層次十足，「不但霸道演得好，一旦突然軟弱，又會讓人甘心為她遮風擋雨，Sammi姊就用這種魅力去詮釋夜總會裡的V姊，無人能及。」鄭秀文透露角色不是只有插著腰兇人，「還是有安排一些片段去詮釋她生活中面對旗下小姐或是愛人的狀態。」
至於票房天王黃子華表示與導演吳煒倫在《毒舌大狀》合作愉快，很早就同意會加入《夜王》的演出陣容，他笑說：「一拍完《毒舌大狀》，我們已經在討論下一部電影，導演想到夜總會的題材，我覺得很有趣，沒有問過要演什麼角色就同意演出。」至於首次和鄭秀文合作，黃子華表示一直很想和她有正式的合作，「所以這回可說是願望成真了。」
鄭秀文則是回憶兩人之前曾共同演出電影《失戀急讓》，但當時沒有對手戲，「這次是真正私下認識他，我和他對工作都有那種一絲不苟的態度，演出前都為角色做了大量準備，對角色理解很深，所以我們一開機就很有默契，各自都成為片中人物時，就很有火花了。」
黃子華詮飾在歡場中討生活的夜總會管理者，是個人在江湖且重情重義之人，導演吳煒倫表示黃子華總是可以把市井之徒詮釋得很好看，「他扮演的歡哥身份卑微但內心強大，一直照顧著身邊的人，只要在乎的人受到欺負，他會幫你反擊到對方體無完膚，黃子華是我心中的不二人選。」吳煒倫表示《夜王》把觀眾最喜愛的兩位演員放在一起，一同進入了紙醉金迷的年代中，相信觀眾一定可以看得很享受。
至於黃子華及鄭秀文在《夜王》中，在東日夜總會裡帶領了一群美麗的鶯鶯鶯燕燕，除了觀眾熟知的王丹妮、廖子妤等人扮媽媽桑之外，劇組也花了很多時間找了許多漂亮的女演員來演出這班午夜麗人，「我們選角花了很長的時間，千挑萬選，大約是11挑1的比例來選擇，才組成了這班在《夜王》中亮相的美麗小姐群。」
《夜王》描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐強強聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，稱霸尖東！《夜王》將於2026年3月13日上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。
