喜劇天王昔欠賭債！自爆「還債血淚史」嘆：當時很愚蠢

新加坡喜劇天王李國煌自曝多年前還債往事。（圖／公共電視、新傳媒提供）





人文紀實節目《列車人生》第三集邀請新加坡喜劇天王李國煌擔任列車旅人，前往日本搭乘瀕臨破產、靠賣煎餅翻身的「銚子電鐵」，以及靜岡「大井川鐵道蒸汽火車」。兩條從沒落到復興的鐵道故事，觸動李國煌分享演藝生涯心路歷程，更讓他憶起塵封已久的還債往事，透過這趟見證文化堅守之旅，尋找到「重生的力量」。

旅程中，李國煌走訪千葉縣銚子市，體驗時速僅40公里的鄉村電車，當探訪銚子電車的經營困境時，李國煌回憶起工作低潮時期的困頓：「這家鐵路公司跟我當年一樣，在困難時繼續經營，而我在最窮途末路時碰到師父梁智強導演，危機剛好是轉機。」接著他更談到多年前的還債往事，感性坦言：「現在的我回想起來覺得當時很愚蠢！想在最短時間獲得最多錢，走了賭這個方向，結果一敗塗地，幸好有家人給我勇氣，才能努力工作把債務還清。」

新加坡喜劇天王李國煌擁有超過30年演藝經歷。（圖／公共電視、新傳媒提供）

新加坡喜劇天王李國煌擁有超過30年演藝經歷。（圖／公共電視、新傳媒提供）



李國煌擁有超過30年演藝經歷，2024年更在紅星大獎榮獲特別成就獎肯定，他透露演藝生涯初期曾為自己設下5年期限：「剛入行時很多人說我華語不標準、長這樣為什麼可以做主持人，但我想在不同領域嘗試改變自己，如果沒成就就另謀高就。沒想到這5年讓我深深愛上表演，特別感激《搞笑行動》中『垃圾桶』的角色讓我走到今天。」



抵達靜岡縣大井川鐵道，目睹蒸汽火車緩緩駛出，黑煙與白色蒸汽交織的畫面時，讓李國煌最為激動：「這畫面只有在電影才看得到，感覺火車是有生命的！」坐進全木製車廂，「原本帶著興奮，坐下來後突然很感動，很想流淚。」維修團隊的付出也令他動容表示，從年輕機械師傅認真工作的身影看到日本工匠的傳承和職人精神。聊到探訪已停駛列車的車站，每週仍有一群志工持續打掃整理，李國煌更感性讚嘆：「火車走了，但人還在，我感動到頭毛（頭髮）都站起來了！」

最後李國煌談到這趟旅程讓他對「堅持」有深刻體悟：「兩家鐵路公司面對困難都沒放棄，我到現在也一直在堅持，因為太喜歡我的工作，有些時候碰到瓶頸要逼自己突破，堅持不一定會成功，但如果不堅持，一定不會成功！」



