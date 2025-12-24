喜劇天王靠賭博貪快賺錢！回憶「還債黑歷史」：當時很愚蠢

新加坡喜劇天王李國煌擔任列車旅人。公共電視、新傳媒提供

公視人文紀實節目《列車人生》邀請新加坡喜劇天王李國煌擔任列車旅人，前往日本搭乘瀕臨破產、靠賣煎餅翻身的「銚子電鐵」，以及靜岡「大井川鐵道蒸汽火車」。兩條從沒落到復興的鐵道故事，觸動李國煌分享演藝生涯心路歷程，更讓他憶起塵封已久的還債往事，透過這趟見證文化堅守之旅，尋找到「重生的力量」。

李國煌前往日本搭乘銚子電鐵及大井川蒸汽火車。公共電視、新傳媒提供

顛覆對日本鐵路想像 慢速電車直擊人心

旅程中，李國煌走訪千葉縣銚子市，體驗時速僅40公里的鄉村電車，他驚訝地說：「完全顛覆了我對日本鐵路先進有效率的想像！」探訪銚子電車的經營困境時，李國煌回憶起工作低潮時期的困頓：「這家鐵路公司跟我當年一樣，在困難時繼續經營，而我在最窮途末路時碰到師父梁智強導演，危機剛好是轉機。」

首度鬆口談還債往事 坦言年輕時因貪快走錯路

接著他更談到多年前的還債往事，李國煌感性坦言：「現在的我回想起來覺得當時很愚蠢！想在最短時間獲得最多錢，走了賭這個方向，結果一敗塗地，幸好有家人給我勇氣，才能努力工作把債務還清。」這段真情告白讓觀眾看見喜劇天王光鮮背後的低潮時刻。

李國煌見證日本職人精神。公共電視、新傳媒提供

「永不放棄」四字擊中內心 30年演藝路的真實寫照

擁有超過30年演藝經歷，於2024年紅星大獎獲得特別成就獎肯定的李國煌，沿途被銚子電車首站和終站分別豎立的「永不放棄」和「謝謝」牌子深深觸動。他透露演藝生涯初期曾為自己設下5年期限：「剛入行時很多人說我華語不標準、長這樣為什麼可以做主持人，但我想在不同領域嘗試改變自己，如果沒成就就另謀高就。沒想到這5年讓我深深愛上表演，特別感激《搞笑行動》中『垃圾桶』的角色讓我走到今天。」



