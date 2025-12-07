喜劇女星獲讚從影最佳傑作認證 白蘭雪蓋汀新作化身「雪女」

白蘭雪蓋汀演出《格陵蘭雪女》傾注幽默、情感張力與複雜層次。（海鵬提供）

赴北極拍攝的浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》日前在法國上映，首日即吸引上萬名觀眾欣賞，收穫好評無數，該片描述北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地之旅。片中人物「柯琳」，原型取材自美國拓荒者「災星珍」以及法國探險家「亞歷珊卓大衛尼爾」，並由喜劇女王白蘭雪蓋汀來詮釋，她為角色傾注幽默、情感張力與複雜層次，獲得法國影媒認證是她「從影最佳傑作」。

《格陵蘭雪女》由法國導演賽巴斯汀貝特貝德執導，他曾拍攝過三部以格陵蘭島為背景的影片，都是帶有存在主義傾向的苦樂參半的喜劇。這次他重返格陵蘭拍攝，並首度以女性為主角。片中「柯琳」是個特立獨行的現代女性探險家，有著奔放的性格、不羈的靈魂與過人的勇氣。

廣告 廣告

《格陵蘭雪女》劇情描述「雪女」柯琳是個勇敢的極地探險家，北極探險、浮冰露宿、與熊搏鬥，全都難不倒她，親情和愛情卻始終是她人生難解的結。堅信雪人確實存在的她，有天突然失去工作，男友也離她而去。面臨人生風暴，她選擇回到侏羅山上的故鄉，與兩個兄弟、昔日青梅竹馬的戀人重逢。但她仍一心計畫再赴廣闊無垠的格陵蘭島，展開一段全新且驚人的冒險之旅。

白蘭雪蓋汀精準詮釋冒險家「柯琳」，將她憤世嫉俗與脆弱無助的個性，演繹得淋漓盡致。有趣的是，片中她不僅和實力堅強兩位影帝飆戲，也和格陵蘭的獵熊素人演員們有著不少趣味對手戲，將當地的粗獷與嚴寒，居民的幽默與善良緊緊凝聚，賦予電影最完美感人的一環。

更多中時新聞網報導

林頤原北漂打拚10年 獲爸媽肯定落淚

振永拍片被石頭雨嚇到 1打5大展身手

TPBL》高國豪停賽 攻城獅不敵戰神