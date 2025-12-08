喜劇女王《格陵蘭雪女》從影最佳傑作 赴北極探索生命入圍柏林影展觀眾票選獎
赴北極拍攝的浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）日前在法國上映，首日即吸引上萬名觀眾欣賞，收穫好評無數。該片揉合劇情片及喜劇元素，描述北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地之旅。片中人物「柯琳」，原型取材自美國拓荒者「災星珍」以及法國探險家「亞歷珊卓大衛尼爾」，並由喜劇女王白蘭雪蓋汀（Blanche Gardin）來詮釋，而她也道出了智慧金句：「死亡是個嚴肅的課題，好好死比好好活更需要智慧。」令人咀嚼再三。
白蘭雪蓋汀在該角色傾注幽默、情感張力與複雜層次，獲得法國影媒認證是她「從影最佳傑作」。值得一提的是，該片從法國侏羅山脈到北極格陵蘭島，在嚴苛無情的自然環境下進行拍攝。知名歌手影帝菲利普科特林（Philippe Katerine）及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍（Bastien Bouillon），則在片中飾演柯琳的兄弟，與她共同展開這趟充滿夢想的生命之旅，獲法國《解放報》盛讚是「一場充滿詩意深度的旅行喜劇」。
《格陵蘭雪女》由法國導演賽巴斯汀貝特貝德（Sébastien Betbeder）執導。他曾拍攝過三部以格陵蘭島為背景的影片，都是帶有存在主義傾向的苦樂參半的喜劇。這次他重返格陵蘭拍攝，並首度以女性為主角。片中「柯琳」是個特立獨行的現代女性探險家，有著奔放的性格、不羈的靈魂與過人的勇氣，全片時而幽默，時而悲傷，時而溫柔，一曲翻唱法裔美籍歌手喬達辛（Joe Dassin）的〈香榭麗舍大道〉更是靈光乍現，助電影入圍今年柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎。
《格陵蘭雪女》不但是一部關於死亡的電影，更是一部關於活著的電影；劇情描述「雪女」柯琳（白蘭雪蓋汀 飾）是個勇敢的極地探險家，北極探險、浮冰露宿、與熊搏鬥，全都難不倒她，親情和愛情卻始終是她人生難解的結。堅信雪人確實存在的她，有天突然失去工作，男友也離她而去。面臨人生風暴，她選擇回到侏羅山上的故鄉，與兩個兄弟、昔日青梅竹馬的戀人重逢。但她仍一心計畫再赴廣闊無垠的格陵蘭島，展開一段全新且驚人的冒險之旅。
白蘭雪蓋汀精準詮釋冒險家「柯琳」，將她憤世嫉俗與脆弱無助的個性，演繹得淋漓盡致。有趣的是，片中她不僅和實力堅強兩位影帝飆戲，也和格陵蘭的獵熊素人演員們有著不少趣味對手戲，將當地的粗獷與嚴寒，居民的幽默與善良緊緊凝聚，賦予電影最完美感人的一環。
導演賽巴斯汀貝特貝德為拍攝《格陵蘭雪女》，從侏羅山脈出發，穿越白雪皚皚的平原和格陵蘭島的浮冰區，引領觀眾與一同追尋柯琳內心企求的平靜。全片壯麗動人，不僅入圍柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎，更獲選義大利都靈電影節、加拿大新電影節、巴西聖保羅國際影展，以及台灣國際人權電影節等，獲國際媒體讚賞「壯麗美景與角色人物完美融合」，也獲譽是賽巴斯汀貝特貝德迄今最「溫暖」的電影。
看更多 CTWANT 文章
女走路怪異「下體鼓一包」 海關清查嚇壞：褲子藏2斤活蟲
娛樂報報／筋肉媽媽不畏寒短袖上街 等紅燈結實身材藏不住
快訊／棒棒堂小煜突宣布離婚！ 結束5年婚姻：換更舒服方式陪伴
其他人也在看
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 31
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 23 小時前 ・ 1
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 2 小時前 ・ 發起對話
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 29
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 57
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 1 天前 ・ 22
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 47
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 29
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 20
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」
影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 19
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 CRAVITY「台灣孩子」Allen講台語引全場歡呼
【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
李安新片開拍前4週喊卡！「關鍵原因曝光」Netflix收購華納不忍全說了
金獎導演李安今（7日）出席張靚蓓編著的《十年一覺電影夢：李安傳》經典新版發表會，受訪時透露作品最新現況，坦言籌備多年的《老金山》因資金臨時喊卡，投入超過 8 年心力的《李小龍》也仍在努力中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
Andy分手家寧1年脫單？攜「神秘女伴」坐小船掀暴動！
娛樂中心／江姿儀報導YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後鬧翻，還因公司帳目問題對簿公堂，2人時常拍影片隔空交火。上月家寧擁有52萬粉絲的IG、Threads帳號無預警消失，Andy突然發限時動態嗨喊「天大的好消息」，雖然之後家寧IG恢復正常，但還是在網路上引發熱議。近日Andy前往越南旅遊，今（6日）凌晨突然曬出與神祕女子合照，拋出震撼彈「有個消息跟你們分享」，讓外界猜測是脫單，引起高度關注。民視 ・ 1 天前 ・ 4