喜劇女王《格陵蘭雪女》從影最佳傑作 赴北極探索生命入圍柏林影展觀眾票選獎

白蘭雪蓋汀演出《格陵蘭雪女》傾注幽默、情感張力與複雜層次，獲得法國影媒認證是她「從影最佳傑作」。（圖／海鵬提供）

赴北極拍攝的浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）日前在法國上映，首日即吸引上萬名觀眾欣賞，收穫好評無數。該片揉合劇情片及喜劇元素，描述北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地之旅。片中人物「柯琳」，原型取材自美國拓荒者「災星珍」以及法國探險家「亞歷珊卓大衛尼爾」，並由喜劇女王白蘭雪蓋汀（Blanche Gardin）來詮釋，而她也道出了智慧金句：「死亡是個嚴肅的課題，好好死比好好活更需要智慧。」令人咀嚼再三。

白蘭雪蓋汀在該角色傾注幽默、情感張力與複雜層次，獲得法國影媒認證是她「從影最佳傑作」。值得一提的是，該片從法國侏羅山脈到北極格陵蘭島，在嚴苛無情的自然環境下進行拍攝。知名歌手影帝菲利普科特林（Philippe Katerine）及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍（Bastien Bouillon），則在片中飾演柯琳的兄弟，與她共同展開這趟充滿夢想的生命之旅，獲法國《解放報》盛讚是「一場充滿詩意深度的旅行喜劇」。

喜劇女王白蘭雪蓋汀飆戲北極獵熊人《格陵蘭雪女》獲譽「從影最佳傑作」。（圖／海鵬提供）

《格陵蘭雪女》由法國導演賽巴斯汀貝特貝德（Sébastien Betbeder）執導。他曾拍攝過三部以格陵蘭島為背景的影片，都是帶有存在主義傾向的苦樂參半的喜劇。這次他重返格陵蘭拍攝，並首度以女性為主角。片中「柯琳」是個特立獨行的現代女性探險家，有著奔放的性格、不羈的靈魂與過人的勇氣，全片時而幽默，時而悲傷，時而溫柔，一曲翻唱法裔美籍歌手喬達辛（Joe Dassin）的〈香榭麗舍大道〉更是靈光乍現，助電影入圍今年柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎。

《格陵蘭雪女》不但是一部關於死亡的電影，更是一部關於活著的電影；劇情描述「雪女」柯琳（白蘭雪蓋汀 飾）是個勇敢的極地探險家，北極探險、浮冰露宿、與熊搏鬥，全都難不倒她，親情和愛情卻始終是她人生難解的結。堅信雪人確實存在的她，有天突然失去工作，男友也離她而去。面臨人生風暴，她選擇回到侏羅山上的故鄉，與兩個兄弟、昔日青梅竹馬的戀人重逢。但她仍一心計畫再赴廣闊無垠的格陵蘭島，展開一段全新且驚人的冒險之旅。

喜劇女王演出冒險電影《格陵蘭雪女》與歌手影帝菲利普科特林（右）及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍（左）展開充滿夢想的生命之旅。（圖／海鵬提供）

白蘭雪蓋汀精準詮釋冒險家「柯琳」，將她憤世嫉俗與脆弱無助的個性，演繹得淋漓盡致。有趣的是，片中她不僅和實力堅強兩位影帝飆戲，也和格陵蘭的獵熊素人演員們有著不少趣味對手戲，將當地的粗獷與嚴寒，居民的幽默與善良緊緊凝聚，賦予電影最完美感人的一環。

導演賽巴斯汀貝特貝德為拍攝《格陵蘭雪女》，從侏羅山脈出發，穿越白雪皚皚的平原和格陵蘭島的浮冰區，引領觀眾與一同追尋柯琳內心企求的平靜。全片壯麗動人，不僅入圍柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎，更獲選義大利都靈電影節、加拿大新電影節、巴西聖保羅國際影展，以及台灣國際人權電影節等，獲國際媒體讚賞「壯麗美景與角色人物完美融合」，也獲譽是賽巴斯汀貝特貝德迄今最「溫暖」的電影。

