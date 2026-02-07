「喜劇摔」太搞笑 沙扎德一摔停拍10分鐘
電影《"咆哮山莊"》中，沙扎德拉提夫與艾莉森奧利弗飾演一對兄妹，分別與瑪格羅比、雅各艾洛迪有情感糾葛，兩人也與瑪格羅比有不少對手戲，艾莉森奧利弗說：「她絕對是個極具影響力的人物，她還生了寶寶，同時監製、主演電影，一天要進行上千次的服裝試穿，她既熱情、積極、專業又善良努力，你看著她還會心想『她何時才會崩潰啊』？」所以拍攝期間，艾莉森奧利弗坦言自己對她充滿敬畏。
此外，請兩人互相稱讚對方的演技，沙扎德拉提夫幽默直呼：「天啊，艾莉森是史上最偉大的演員之一，我很享受和她在片場的每一刻，她真的太出色，總是能讓我大笑、心碎。」一旁的艾莉森則形容沙扎德非常慷慨、樂於付出，「他替每個人留了發揮空間，就算我感到恐懼、不自信，他也會用眼神讓你知道『我挺妳』，跟他演戲，讓我非常放鬆。」
艾莉森還補充，沙扎德在片場非常搞笑，其中一場戲沙扎德必須「矇眼捉人」，但導演要沙扎德在抓人前先滑倒一次，艾莉森笑說：「結果他不知從哪使出一個超誇張、像鬧劇般的『喜劇摔』，他在空中停頓了3秒，整個人飛出去然後重摔在地上。」沙扎德隨後立刻跳起來，讓全場都在狂笑，拍攝必須暫停10分鐘。艾莉森補充，「我當時每天都要看那段影片來讓心情變好，我真覺得應該有人把那段影片釋出。」
電影在情人節前夕上映，被問到若是情侶一起觀賞電影，希望能看到什麼樣的反應？艾莫芮德芬諾期望，「我希望我每一部電影是『大聲』的，希望大家在觀看時能大笑、哭泣、尖叫。所以我希望情侶們離開戲院時，會是一種嚎啕大哭與生理興奮的結合。」沙扎德拉提夫幽默表示，「 因為上映那天也是『13號星期五』，我希望他們看完後不會分手。」最後不忘補充：「也希望所有情侶們能從錯誤中學會溝通。」
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
宣萱離開TVB原因曝！拒絕「取悅」高層 33年演藝路：不開心就走
經典港劇《尋秦記》近期重映再度勾起劇迷回憶，也讓女主角宣萱成為話題人物，宣萱、離開TVB原因等字眼瞬間衝上熱搜。日前她受邀登上陳志雲主持的專訪節目，首度公開當年告別老東家無線電視（TVB）的內幕，宣萱直言這決定無關酬勞高低，而是內心「那一關」真的過不去，引發網友熱烈討論。(記者唐家興)
「如果我起不來...」立威廉罹癌！認11年前遺囑已重新寫好
現年49歲的男星立威廉，在當年靠著偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》紅遍台灣，但在去年8月證實罹患甲狀腺癌二期，心情頓時陷入谷底，所幸歷經一連串治療後，已經康復許多。近日，他接受陸媒訪問，表示已經重新寫好遺囑。
「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。
李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台上釋出一支影片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，引發網友熱烈討論。影片中，她以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數十秒便展現強烈存在感。陳宣如
《世紀血案》女星全出面扛責！寇世勳神隱遭政界齊轟「躲女人背後」
改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，在3名女演員先後發表道歉聲明後，外界開始將焦點轉向劇組其他成員是否應出面說明，相關討論在政界與網路社群同步發酵。林宜君
60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人
60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。蔡維歆
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」
王晶公開《賭神》選角秘辛！關之琳本是女主酬勞談不攏 換王祖賢上位
經典港片《賭神》的女主角人選，其實曾差點由另一位大咖女星擔任，幕後故事令人好奇。近日導演王晶公開當年幕後秘辛，揭露選角過程中經紀人與片方的角力。林宜君
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。