喜劇演員林妍霏譏李多慧「私下叼菸喝酒罵髒話」 味全龍：幽默不該貶低他人

喜劇演員林妍霏（右圖，翻攝薩泰爾娛樂IG）譏諷李多慧（左圖，翻攝李多慧IG）做作，味全龍球團強力聲援李多慧。



味全龍啦啦隊女神李多慧深受粉絲喜愛，近日卻被脫口秀喜劇演員林妍霏嘲笑講話方式及口音，指李很做作，引發網友憤怒。味全龍球團今天（1/9）力挺李多慧，並譴責「幽默不該建立在貶低他人之上」。

林妍霏在脫口秀《喜劇怨偶》批評李多慧，表示前陣子看見李多慧的下班影片，因為中文不是李多慧的母語，粉絲跟李多慧道別時第一時間沒反應過來，後來，李多慧用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」太做作，「有人類這樣講話的嗎？」林妍霏更直指，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，這種人在家一定是叼著菸、喝酒、罵髒話的人。

對此，味全龍球團回應：「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由。每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」

