喜劇演員模仿李珠珢、李多慧遭炎上 球團：幽默不該貶低他人

單口喜劇演員林妍霏模仿韓籍啦啦隊員遭炎上。（翻攝STR Network YouTube）

單口喜劇演員林妍霏近日在《喜劇怨偶》表演中，因模仿中職韓籍啦啦隊員李珠珢喝水廣告，以及李多慧跟粉絲互動的口音遭炎上，表演時她還以抽菸、罵髒話等方式演繹，暗諷李多慧下班後不如檯面上甜美可愛，對此，球團及經紀公司紛紛發聲譴責。

林妍霏過去因為揭露好友天殘身亡前與賀龍交往細節，一度引發關注，近日她在《喜劇怨偶》單口喜劇表演中的橋段，讓她再度成為關注焦點，只不過是撻伐聲居多。

林妍霏先是分享自己非常愛歐巴，接著將話題接到「現在台灣男生太迷戀啦啦隊女孩」，還以「韓國進口」形容韓籍啦啦隊員，並接連模仿李珠珢廣告及李多慧和粉絲互動等模樣，不過，林妍霏透過模仿李多慧口音，以及以抽菸、罵髒話等來暗指李多慧下班後可能的人設反差，種種表演都被炎上。

今（9日）李珠珢經紀公司富邦育樂回應，表示已留意相關討論，但不隨特定表演或言論內容起舞，同時呼籲外界能尊重所有啦啦隊員職業及應援表演工作；李多慧所屬球團味全龍也發聲，強調幽默不該建立在貶低他人之上，並肯定李多慧在台灣的努力與專業表現，「國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由」。





