喜劇網紅自嘲撞臉曹西平！笑喊「走的不是我」挨轟刪文道歉了

曹西平離開人世後，遭到喜劇演員調侃消費，讓網友看不下去紛紛出征。（圖／FB@曹西平的粉絲愛團）

藝人曹西平昨（29日）晚被人發現在三重住家中猝逝，享壽66歲。怎料，正當各界哀悼期間，著名脫口秀喜劇演員「歐耶老師」竟大開玩笑，「走的是曹西平，不是我！」引爆全網怒火。

事情發生在30日中午，歐耶老師突然透過Threads發文表示：「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我。」大開逝者玩笑話。據了解，歐耶老師過去因撞臉曹西平而獲得粉絲討論，而他也經常藉此自嘲。

喜劇演員歐耶老師，發文消費曹西平，遭到網友們出征罵翻。（圖／翻攝threads）

眼見被網友們出征炎上，歐耶老師也刪掉爭議貼文，並重新發出道歉文章，「對不起！我做了一個很糟糕的事，我不該用公開發文的方式，回應網友在曹大哥往生新聞下tag我關心我的事。讓大家覺得不舒服、感覺我在消費曹大哥，非常非常的抱歉，對不起。」

喜劇演員歐耶老師發文道歉。（圖／翻攝threads）

除了晚點刪文，他還說「感謝大家指教，以後對這樣的關心我私訊回覆就好，未來公開發言會更加謹慎。 這次真的考慮不周，做了很糟糕的示範，還讓有人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉。#深刻檢討中」。

但這樣的說法，眾人並不買單，紛紛留言質疑，「流量比尊重還重要？？？」、「有時候為了流量是不是搞不清楚什麼是幽默什麼是白目了？！」、「喜劇的內核是悲劇，但身為喜劇演員的你的人格也真的滿糟的」、「道歉還那麼不老實 還要強調是在回應網友 其實根本沒人標你吧」、「尊重比好笑重要！不論是尊重舞台、尊重表演、尊重其他表演者、尊重觀眾，至少尊重你自己...」、「根本沒人標你，還有人覺得死的為什麼不是你，啊怎樣你在委屈什麼」。

