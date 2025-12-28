喜報／堂本光一宣布結婚 女方身份為一般人

日本演藝圈喜訊再加一，人氣組合DOMOTO成員堂本光一今天（28日）透過經紀公司星達拓娛樂公告，表示已經登記結婚，至於女方是誰則未詳述，僅強調是「一般女性」，他同時也向一路支持的粉絲以及工作人員表達感謝之意。

以下為發表全文中譯：

致一直以來關照我的各位

在惜別舊歲、細數迎接新年的歲末時節，謹向各位致上誠摯問候。

平日承蒙各位格外照顧，在此致上由衷感謝。

關於私事，謹向一路以來支持我至今的相關人士報告，

本人堂本光一，已決定步入婚姻。

今後也將懷抱對各位的感謝之情，

比以往更加誠懇地面對每一項工作，

珍惜與各位結下的每一份緣分，持續精進。

未來仍懇請各位不吝賜予一如既往的關照。

2025年12月28日

堂本光一