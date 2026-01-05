喜報／早安家族「Berryz工房」夏焼雅宣布結婚

日本女子團體 Berryz工房 成員、同時擔任副隊長的歌手兼藝人夏焼雅宣布結婚。經紀公司在今天（5日）透過官方網站發表喜訊，證實她已與交往多年的一般人士完成婚姻登記。

經紀公司在聲明中表示，夏焼雅婚後仍將持續從事演藝活動，未來也請外界繼續給予支持與指教，相關工作安排並未出現變動。消息曝光後，也立刻引發粉絲關注，紛紛送上祝福。

而夏焼雅本人也透過社群媒體報告喜訊，坦言這是私人的重要決定，未來將以家人身分彼此扶持，建立穩定幸福的生活。同時她也強調，今後會繼續努力投入工作，希望持續為粉絲帶來感到開心的表現，並請大家溫暖守護。

夏焼雅1992年8月25日出生於埼玉縣，2004年以Berryz工房成員身分出道，2013年4月升任副隊長。團體自2015年3月起進入無期限活動停止狀態，成員各自發展，她也在事業與人生道路上迎來新的階段。