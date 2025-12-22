喜報／波瑠、高杉真宙靠線上遊戲續緣 搶搭年末結婚潮

波瑠（左）與高杉真宙（右）宣布結婚。 圖／摘自Ｘ

日本演藝圈再添一對話題夫妻。根據日媒《SPONICH》報導，34歲女星波瑠與29歲男星高杉真宙已於本月上旬低調完成結婚登記，並僅邀請親友舉行小型婚禮，相關消息也獲雙方所屬經紀公司證實，並在今（23日）清晨第一時間向各自官方粉絲俱樂部報喜。這對銀色夫妻的戀情一路相當低調，直到婚訊曝光才讓外界得知，兩人竟是透過線上遊戲維繫感情，搭上年末年初的結婚潮。

波瑠與高杉真宙因2023年合作富士電視台日劇《Mr.新娘》結緣，歷時約四個月的拍攝結束後，並未立刻發展為戀人，而是在作品播畢後，透過共同熱愛的線上遊戲逐漸拉近距離。由於兩人同為公認的「怕生型室內派」，過去幾乎與緋聞無緣，這段交往在曝光前也完全沒有任何風聲，私下僅透過遊戲與聊天功能交流日常，並分享對表演的想法與細節。

巧合的是，兩人近期在戲劇作品中皆有亮眼表現，波瑠以《冒牌媽咪》受到關注，高杉真宙則在《榮耀家族》中展現存在感。相關人士透露，年長5歲的波瑠被形容為「姊姊型妻子」，在生活中相當可靠，兩人做事皆認真踏實，被圈內看好是能彼此扶持、共同成長的夫妻，也可望成為令和時代的理想演員夫妻代表。