喜宴最好吃菜色變披薩！必勝客情人節限定「花好月圓愛心比薩」開賣

「必勝客」把大人、小孩都愛的炸湯圓，變成情人節的限定披薩，只賣到2月14日。（必勝客供圖）

情人節不一定要大張旗鼓，有時一份甜甜的心意就能讓人感動。今年西洋情人節，「必勝客」把喜宴中最受歡迎的菜色花好月圓，擺進披薩裡，讓人吃在嘴裡，甜在心裡。想吃得浪漫，可以考慮位在38樓的「馬可波羅餐廳」，主廚推出6道精緻的海陸晚宴，其中傳奇的「七號求婚桌」，成功率超過9成。

睽違4年，必勝客話題甜披薩「花好月圓」強勢回歸，這次特別為情人節換上愛心造型，推出期間限定的「花好月圓愛心比薩」。以台灣喜宴經典甜點為靈感，把Q彈炸湯圓、綿密紅豆與香氣十足的花生粉鋪滿餅面，再淋上香甜煉乳，鹹甜交織、層次豐富，入口就是滿滿幸福感。即日起到2月14日限時開賣，單點只要299元，讓甜蜜不必花大錢。

「花好月圓愛心比薩」吃得到Q甜的炸湯圓，芝心餅皮包覆濃郁的莫札瑞拉起司。（299元／份，必勝客供圖）

如果想把情人節儀式感一次拉到最高，則可選擇直上雲端的奢華饗宴。台北遠東香格里拉於2月14日晚間，在38樓馬可波羅餐廳推出情人節限定6道式義式晚宴，每位3,280元，主打高空夜景搭配頂級海陸料理，為戀人打造專屬的浪漫時刻。

位在38樓的「馬可波羅餐廳」，在2月14日推出情人節限定6道式義式晚宴，每位3,280元。 （台北遠東香格里拉供圖）

菜色包含北海道干貝、波士頓龍蝦、炭烤日本熊本和牛等精選食材，甜點則以巧克力與草莓覆盆子起司慕斯浪漫收尾。餐廳內備受矚目的「七號求婚桌」，更以絕佳視野與貼心驚喜策劃服務，被譽為告白、求婚成功率超高的夢幻席位。

「馬可波羅餐廳」的「七號求婚桌」，景觀超浪漫，告白、求婚成功率超過9成。（台北遠東香格里拉供圖）

台北遠東香格里拉

地址：台北市大安區敦化南路二段201號

電話：02-2378-8888



