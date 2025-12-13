喜憨兒公益喜餅 支持憨兒自立

漢典&Lulu以婚禮延續公益行動。（圖：喜憨兒基金會提供）

隨著年輕世代更重視永續、社會價值與消費影響力，「選喜餅同時支持公益」的觀念快速興起。藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵宣布於婚禮上選用喜憨兒×幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅。以最重要的儀式延續兩人長期支持公益的信念。Lulu表示：「我們很喜歡喜憨兒認真學習、努力工作的精神，能在婚禮上支持他們，是一件很幸福的事。」

公益喜餅從小眾市場正式走入主流，被許多新人視為「能傳達價值觀、同時有溫度」的禮品選擇。喜憨兒基金會多年深耕心智障礙者烘焙訓練與庇護就業，一直是公益喜餅市場中最受新人關注的品牌之一。基金會的喜憨兒在烘焙工場反覆練習、學習分工，從揉麵、包餡到包裝，每一道流程都是工作訓練與自立生活的重要一步。基金會表示，新人選擇公益喜餅，不僅讓親友感受到祝福，更能讓一份喜悅延伸成對社會的支持。「每一片餅乾，都是憨兒努力練習的成果。新人給親友的喜悅，也成為支持憨兒自立的力量。」

面臨少子化與市場轉型，新人不再只追求價格競爭或品牌名氣，而是希望自己的婚禮更能彰顯理念、體現溫度。公益喜餅成為一個讓新人「分享幸福」同時「分享善意」的方式。喜憨兒基金會也期待，能陪伴愈來愈多新人，在人生的重要時刻，用一份喜餅為社會帶來溫柔而持久的改變。