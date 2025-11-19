喜憨兒基金會Ｘ公勝保險經紀人 送愛到部落關心偏鄉學子

喜憨兒基金會表示，「送愛到部落」計畫正是讓憨兒走出庇護工坊、走入社會互動的最佳實踐場域，也讓偏鄉的孩子有機會與不同生命歷程的人相遇，彼此學習、相互啟發。（喜憨兒基金會提供）

記者彭新茹／新竹報導

公勝保險經紀人股份有限公司日前攜手喜憨兒基金會推動「送愛到部落計畫」，認捐由憨兒親手烘焙的愛心麵包餐盒，送給鎮海國小與吉東國小等部落小學，同時號召志工深入校園，以「理財小偵探」與「生活教育行動劇」為主題，設計有趣的生命教育課程，帶領孩子從遊戲與劇場中學習金錢價值、人際互動與自我尊重，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）「優質教育」、「減少不平等」及「夥伴關係」，透過跨界合作串連企業志工、憨兒學員與部落學童，展現共學共榮的永續行動力。

喜憨兒基金會表示，基金會長期以「終生教育、終生照顧」為核心使命，從自立生活、職能發展，到成年後的就業支持與日照服務，建立一條「從教育到生活」的完整照顧鏈。基金會相信，每一位心智障礙者都擁有被看見、被尊重的權利，而「送愛到部落」計畫正是讓憨兒走出庇護工坊、走入社會互動的最佳實踐場域，也讓偏鄉的孩子有機會與不同生命歷程的人相遇，彼此學習、相互啟發。

喜憨兒基金會工坊學員小婷與也化身小講師，與部落學童分享在庇護工坊工作的點滴，從不敢開口到能自信表達，他們以最真誠的語言訴說自己的改變與成長。這份勇氣與堅持，不僅讓孩子們看見努力的意義，也讓志工與教師深受感動。活動最後，憨兒為學童加油打氣，彼此的掌聲與笑聲交織成最動人的回憶，為這趟部落送愛之旅畫下溫暖句點。

喜憨兒基金會說，透過愛心認捐與志工號召，讓更多偏鄉孩子與心智障礙者的生命因此被點亮。未來，基金會也將持續串連企業夥伴，推動更多兼具教育意義與社會影響力的永續合作方案，讓愛心在每個角落持續延伸，讓幸福成為台灣最美的