喜憨兒年節禮盒 結合美味與公益 歡迎訂購送禮或響應送愛到部落

【記者 王雯玲／高雄 報導】新的一年將至，送禮不只是心意，更能成為改變生命的力量。喜憨兒基金會推出2026年節禮盒，結合美味與公益價值，邀請民眾以實際消費支持憨兒穩定就業，讓每一份年節祝福，都成為他們自立生活的重要後盾。即日起預購年節禮盒，早鳥優惠85折起，購買連結：https://reurl.cc/aMq8D7

喜憨兒庇護工場近來正緊鑼密鼓製作年節產品，每一道工序都有憨兒親自參與。庇護員工文文初到工場時，因害羞而不敢與人互動，在就服員耐心引導下，逐步熟悉工作流程，如今已能獨立完成貼標、操作打印機及真空包裝機。透過反覆練習與實際工作累積自信，文文不僅能與同事結伴搭公車回家，更懷抱著努力工作、存錢與家人出國旅行的夢想。

「憨兒不是只需被照顧，而是值得被看見的工作者。」喜憨兒基金會表示，穩定的工作不僅讓憨兒獲得收入，更重要的是建立自信與尊嚴，而公益消費正是支持他們持續就業的關鍵力量。

喜憨兒年節禮盒推出多款人氣與新品組合，滿足不同送禮與自用需求。氣派大方的「馥．御禮盒」集結多款美味點心，其中以奶香餅皮搭配酥脆糖漿做成的焦糖堅果塔，香氣濃郁，深受企業客戶青睞；新品推薦「春．曦－鐵盒餅乾」，以手工餅乾搭配金鑽鳳梨酥，包裝精緻口味討喜。再來是「蒔．韻－春節禮盒」採手提盒設計，內容包含蔓越莓牛軋糖、焦糖堅果酥、鳳梨酥與杏仁千層酥。蔓越莓牛軋糖酸甜不膩、軟Q不黏牙，杏仁千層酥層次分明、奶香酥脆。

最後是主打奢華風味的「心悅雙享禮盒」，由台南府城錦霞樓與老字號肉品專家黑橋牌，特別跟喜憨兒獨家聯名的禮盒。內有優質豬肉以獨門製程，慢火細烤的黑橋牌條子肉乾，以及台灣野生烏魚子搭配干貝絲製成的烏金干貝醬。也有烏金干貝醬與鮮乳厚燒蛋捲的新組合，厚燒蛋捲選用在地牧場雞蛋與鮮乳，搭配紐西蘭無水奶油，口感濃醇，送禮自用皆適合。

自2009年起，喜憨兒基金會開始進行送愛到部落，由民眾認購禮盒，喜憨兒生產製作並運送到偏鄉部落給學童。偏鄉部落因地處偏遠，沒有足夠的就業機會，不少父母都離鄉背井謀生，而關懷與陪伴，正是部落學童們對生活的期待。透過認購一份年節禮盒，消費者購買的不只是產品，更是為憨兒創造一個穩定工作的機會以及對偏鄉部落學童的關懷。邀請您在2025年末獻出一份心意，為新竹縣、高雄市8,191名偏鄉與非山非市學童，送上溫暖的新年祝福。

年節禮盒預購連結：https://reurl.cc/aMq8D7

送愛禮盒認購連結：https://reurl.cc/NNxMl5（圖／記者王雯玲翻攝）