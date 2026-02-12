喜憨兒庇護工場媒合830份年菜禮盒 捐贈弱勢過好年





喜憨兒台南庇護工場發起愛心行動，媒合830份年菜禮盒，捐贈予臺南市政府社會局所關懷服務的弱勢家庭。社會局今（12）日舉行捐贈儀式，社會局長郭乃文代表接受，並回贈感謝狀予喜憨兒社會福利基金會，感謝喜憨兒台南庇護工場長期投入公益，媒合各界善心人士共同回饋社會。

黃偉哲市長感謝喜憨兒台南庇護工場，長期投入關懷弱勢族群行列，不定期號召善心人士認購物資捐助本市弱勢家庭，陸續於108年10月捐贈鮮凍食品506組、110年11月提供防疫物資105箱（鮮凍食品）、112年6月捐贈300份端午節物資，並於113年至114年間捐贈年菜禮盒；今（115）年農曆年前，台南庇護工場再度捐贈830份年菜禮盒，受贈對象涵蓋本市實物愛心銀行服務個案及社會局關懷之脆弱家庭等弱勢家戶，使其在年節前夕也能感受到團圓溫暖與社會關懷。

喜憨兒社會福利基金會副執行長羅淑霞表示，民眾所認購的愛心料理包，除可增加庇護工場憨兒的工作機會，所生產出的料理包再轉贈給需要的弱勢家戶，達到「一份支持、兩份愛心」的目的。感謝各界對庇護工場的支持，幫助更多弱勢民眾取得所需的資源，希望透過這次的捐贈活動，讓更多各界業者一同響應公益行善。

社會局長郭乃文表示，臺南市實物愛心銀行自108年開辦以來，皆有社工依據服務家戶之個別需求進行專業評估，為經濟弱勢或遭遇急難之家庭，提供緊急生活物資協助及媒合相對應資源，感謝各界熱心捐輸，邀請各界善心人士共襄盛舉，攜手送愛至臺南市實物愛心銀行，如有物資捐贈或相關需求，可洽詢臺南市政府社會局社會救助科06-2995686。

