喜新厭舊的小狗／葉炎

葉炎

俗話說，“兒不嫌母醜 ，狗不怨主貧”，狗的忠誠度真的很讓人感動。然而，這傢伙也有它喜新厭舊的一面。

我家養了一只泰迪狗，公的，所以就給它取了一個好記又洋氣的名字：迪戈（哥）。

迪戈來我家已有六個年頭了。每逢臘月裏，隔壁城隍廟的小街上紅紅火火，一派洋洋喜氣，各類節慶禮儀小商品閃亮登場，琳琅滿目。每到這個時候，我都會給迪戈精心挑選一個生肖布偶當春節禮物，已成家中溫暖的年俗。從怯生生的幼虎到靈動的玉兔，從威嚴的小龍到蜿蜒的長蛇，今年則是一匹神氣的小紅馬。

迪戈特別喜歡這些玩具，愛不釋手。家裏來客人時，它會把所有玩具都叼出來，擺在客廳中央，不停搖頭尾巴，神氣活現地炫富一番。閒暇之際，它把這些玩具叼過來讓主人扔，它再飛奔著撿回來，不厭其煩，樂此不疲。吃飽睡醒了，它也會自己叼著玩具搖頭晃腦，自娛自樂。

有趣的是，如果你把它所有的玩具放在一起時，迪戈總是毫不猶豫地選中那匹嶄新的小紅馬。其他那些“舊愛”，統統的靠邊稍息。

以忠誠著稱的小狗都況且如此，作為高級動物的人類，這“喜新厭舊”的種子，或許本就深植於我們的本性土壤。如果你說自己是個例外，喜舊厭新，不是腦子進水，便是虛偽至極，除非你是考古工作者或古玩收藏家。

人類正是由於“喜新厭舊”，才驅動先祖走出洞穴，催促文明跨越山海；才促使我們不斷揚棄陳腐，擁抱進步。如果將“喜新厭舊”簡單等同於“陳世美”式的背棄，無疑是一種粗暴的扁平化。對新知識、新技能、新境界的渴求，正是歷史車輪不可或缺的驅動力。

然而，迪戈對新玩具的偏愛從未動搖對主人的忠誠，那每日等候的身影，那無限依賴的眼神，是任何新鮮事物的刺激都無法置換的溫暖座標。

迪戈的生存哲理為我們提供了一種珍貴的平衡啟示，在工具與知識等領域，不妨大膽地“喜新厭舊”，以求與時俱進，創新創造；但在情感、信義與價值的核心地帶，則需珍視那份“戀舊”的深情與“守常”的執著，否則這世上便亂了章法，壞了規矩。

此刻迪戈正摟著它的小紅馬在陽臺的陽光下打盹，那些它曾經愛不釋手的生肖絨偶，靜靜地躺在玩具筐裏。不知道來年臘月，當新的生肖玩具來到它的身邊，這匹小紅馬還會不會如此得寵。

想到這裏，我輕輕摸了摸迪戈的腦袋。它睜開溜圓的眼睛瞅了我一眼，懶洋洋地打了個哈欠，把懷裏的小紅馬摟得更緊。