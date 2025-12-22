喜曬「做愛心」合照才驚覺遭騙 江和樹報案：傷害不大侮辱性極強

民眾黨台中市議員江和樹原本喜曬做愛心故事，經網友告知才驚覺遭國旗詐騙。（翻攝江和樹臉書粉專）

民眾黨台中市議員江和樹今（22日）開心在社群分享「做愛心」過程，他表示在服務處遇到一名自稱聾啞人士的金髮外國女子，為此掏出百元買下對方販賣的我國國旗，好讓對方「圓夢」換取在台旅費，不過紛紛被網友們告知遇到知名「國旗詐騙」，讓江和樹直言「被騙走100元傷害性不大、侮辱性極強」，目前已經報案處理。

江和樹今（22日）在臉書曬出和一名金髮外國女子合照，兩人手中還拿著國旗，江和樹表示，在服務處值勤時遇到一名外國朋友，看見對方手拿我國國旗，「害我自豪了一下，以為我紅到國外，對我感到崇拜想與我拍照留念」。

接著江和樹也直言幻想破滅，「原來這位外籍朋友是來旅遊的，是位聾啞人士，拿著國旗來換取旅遊經費」，江和樹還說被對方奮發向上努力的精神深深感動，因此掏出100元替對方圓夢。

文章發出後，引來大批網友留言告知，這是知名的「國旗詐騙」，還有不少人分享自己遭騙過程，對此，江和樹也透過留言補充回應，「國外人不能來到臺灣賣東西，我剛剛才得知」、「已經報警在追緝中」，他也表示，雖然100元傷害性不大，但是侮辱性極強，藉此呼籲民眾小心受騙。





