喜樂愛心餐會 賴清德蒞臨祝福





為籌建「喜樂方舟園區」，擴大身心障礙者就業與職業培力服務，瑪喜樂社福基金會於12月6日在台北新莊盛大舉辦「喜樂愛心餐會」。本次活動由5個合辦單位、3個協辦單位及12個贊助單位共同攜手傳愛，席開30桌，匯聚企業界、社會賢達與善心人士的溫暖力量，為身心障礙者築起邁向自立生活的希望方舟。

今年適逢喜樂保育院成立60週年，喜樂一路走來，從機構式照顧、社區式服務到身障者就業培力，陪伴無數身心障礙者及家庭翻轉命運。更令人振奮的是，興建中的「方舟園區」已於10月3日完成建築主體上樑，目前整體工程進度48%，象徵這座承載希望與自立夢想的方舟正穩健成形。

廣告 廣告

喜樂60 感恩有您 方舟興建賴總統蒞臨祝福

活動當日，賴清德總統親自蒞臨現場致賀，向喜樂60年來深耕身心障礙服務表達高度肯定，並祝福喜樂「60週年生日快樂」，也期勉方舟園區工程圓滿順利，未來能協助更多身心障礙者邁向自立生活的新里程碑。總統的到來不僅溫暖人心，更為全體喜樂同工與服務對象注入強大的鼓舞與信心。

瑪喜樂基金會莊孝盛董事長致詞時表示，感謝所有合辦、協辦與贊助單位的鼎力相挺，讓工程能穩定推進。方舟園區的興建不是一個人的力量，而是結合政府、企業、教會與社會大眾共同完成的愛的工程。每一份捐款、每一次行動，都是在為身心障礙朋友鋪設一條通往尊嚴與自立的道路。」

瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦女士表示，喜樂60年來始終堅持照顧身障者的服務信念，並因應社會需求規劃就業服務，由麗明營造興建的方舟園區未來將結合烘焙、冷凍食品加工、庇護職場與職業訓練，提供身心障礙者穩定、安全、有尊嚴的工作環境，讓他們不只是被照顧者，而是真正能靠雙手工作、靠努力站立的人。林執行長也特別感謝台北的朋友們多年來的支持，讓喜樂能在困難中持續前行，並期盼方舟園區在大家的祝福中早日完工啟用，成為更多身障朋友生命翻轉的起點。

更多新聞推薦

● 雙子座流星雨、水星西大距、月近昴宿星團 齊現12月星空