喜樂時代影城桃園A19店明年1/4熄燈 環球購物中心這麼說

喜樂時代影城桃園A19店將於2026年1月4日熄燈。(資料照，記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園高鐵特區的「桃園A19店」喜樂時代影城2021年10月2日與環球購物中心A19店同日開幕，經營剛滿4年，近日卻公告停止營業公告，「喜樂時代影城桃園A19店將於2026年1月4日最後一場電影放映結束後，正式結束營業」。

對於喜樂時代影城熄燈後原址的規劃，環球購物中心今天受訪說：「Global Mall桃園A19為打造商圈差異化，將規劃獨家品牌進駐，後續會再進行公布」。

喜樂時代影城發出的公告如下：

親愛的會員、影迷與粉絲朋友您好，因配合全省營運版圖重新規劃及多項營運因素評估，喜樂時代影城桃園A19店將於2026年1月4日最後一場電影放映結束後，正式結束營業。

在此之前，影城皆維持正常營業與電影放映服務，誠摯邀請您把握這段時間，與家人、朋友一同蒞臨觀影，也歡迎隨時到影城拍照留念，陪我們走完這一段珍貴的旅程。

為保障您的權益，若您手上持有「喜樂時代影城 桃園A19店」所發行之會員卡、儲值金、團體票、優惠票券或折扣券，您可於停止營業日前，多加安排至桃園A19店觀影與消費使用。

自2026年1月5日起，相關會員卡、點數及票券權益，亦可依公司後續公告，於全台其他喜樂時代影城據點持續使用，相關退款退費說明細則，將另於官方網站與社群平台公告說明，敬請留意。

環球購物中心A19店。(資料照，記者李容萍攝)

