喜樂時代A19熄燈 百貨揭退場3原因 改裝新品牌亮相

喜樂時代影城位在桃園高鐵特區的桃園A19店，於1月4日結束營業，坦言人流減少難經營，Global Mall表示，因串流平台興起，加上後來疫情、好萊塢罷工影響，以及熱門電影變少，使得影城聚客力下降，不得已讓合作畫下句點，不過未來也將規畫親子品牌，繼續滿足家庭客群逛遊體驗。

喜樂時代影城先前指出，桃園A19店因配合全省營運版圖重新規畫及多項營運因素評估，於1月4日最後一場電影放映結束後，正式結束營業。Global Mall坦言，影城越來越難經營大家有目共睹，儘管喜樂時代曾努力以小包廂形式滿足團體客，不過大環境轉變，民眾習慣使用串流平台觀影，加上近年強檔片少，間接影響來客，雖然鬼滅之刃短暫帶來不少影迷，不過最終仍難敵經營壓力。

Global Mall也表示，影城關閉後將進行重整，未來會引進無印良品以及親子複合店等，繼續滿足消費者需求。

