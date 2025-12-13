喜樹圖辦聖誕趴踢 南都里歡樂點燈

南區喜樹圖書館昨天開耶誕趴。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

南區雖離市區偏遠，但也要有耶誕節氣氛。喜樹圖書館十三日上午舉辦「聖誕趴踢」，館內擺設應景的耶誕樹、五彩繽紛的氣球，還設置有耶誕打卡拍照牆，瀰漫滿滿的節慶氣氛。不遠的南都里里長高麗雲也將活動中心和社區公園布置的很有耶誕fu，二十一日下午六時將由里長高麗雲親率歌唱班歡樂點燈。

南區喜樹圖書館耶誕節慶祝活動以年度優良志工表揚揭開序幕，包括今年服務時數居首的志工華媽及素月老師，以及故事志工貞儀阿姨和瑞瑞阿姨等。

接續演出兒童故事劇「聖誕任務大作戰」，現場觀眾跟隨角色及劇情，沉浸在刺激有趣的冒險中。交換禮物時間更是全場的高潮，現場還加碼抽出特級大獎，幸運兒直呼自己雙倍幸運。

最後壓軸登場的耶誕老公公，不僅發送糖果，也與民眾親切合照，留下美好回憶。此外，館內推出的「聖誕快閃活動」也吸引許多熱愛閱讀的民眾前來參與。

南區區長蕭琇華表示，喜樹圖書館每年都非常用心規劃耶誕活動，不僅讓家長與孩子能在節慶中共度美好時光，也讓閱讀在生活中更貼近家庭。

南都里在高麗雲當選里長後，每年都舉辦幸福耶誕、歡樂點燈活動，最近包括活動中心和社區公園都掛上耶誕燈和各種耶誕飾品，入夜更是五彩絢麗，美不勝收。高麗雲表示，今年光華高中花燈老師去別地參加燈會，少了很多漂亮的花燈，有點可惜，但仍盡量為里民營造耶誕節氣氛，二十一日適逢冬至，該晚由「內山姑娘要出嫁」的傳統文化藝術表演以及校長樂團表演揭開序幕，隨後招待里民享用紅豆湯圓，迎接冬至的到來。