喜樹灣裡重劃區及抽水站 啟用

國土管理署總工程司游源順、市長黃偉哲及地政局長陳淑美、水利局長邱忠川、立委與議員聯合剪綵，宣告喜樹灣裡市地重劃、灣裡一滯洪池及抽水站啟用。（記者李嘉祥攝）

▲國土管理署總工程司游源順、市長黃偉哲及地政局長陳淑美、水利局長邱忠川、立委與議員聯合剪綵，宣告喜樹灣裡市地重劃、灣裡一滯洪池及抽水站啟用。（記者李嘉祥攝）

臺南市「喜樹灣裡市地重劃暨代辦區外灣裡一滯洪池及抽水站工程」卅日舉行啟用典禮，內政部國土管理署總工程司游源順、市長黃偉哲及地政局長陳淑美、水利局長邱忠川、立委林俊憲與議員聯合剪綵，宣告重劃區及灣裡一抽水站啟用。

黃偉哲市長表示，喜樹灣裡是臺南最南邊的新興重劃區域，開發區內土地多為公有，亦有觀光特區，開發完成後可充分活化閒置中央住宅基金土地，將與中央合作推動社會住宅及發展觀光，滿足居住需求及促進地方繁榮，一併解決重劃區開發及周邊淹水問題。

廣告 廣告

陳淑美局長說明該重劃區面積廿九點五九公頃，區內管線採地下共同管道方式建置，並設置四座地下滯洪池及抽水站，其中國土管理署補助萬年殿北殿旁的灣裡一滯洪池及抽水站二點二六億元，節省重劃工程與市府負擔；步道、綠地及停車場以透水混凝土搭配透水井及地下排水盲溝取代傳統水溝，雨水入滲地底可降低熱島效應。

陳淑美局長指出，該工程規劃設計階段即獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎，施工階段更獲得第十八屆推動職安衛生優良工程金安獎公共工程類優等、第七屆南市公共工程優質獎特優、國家建築金獎公共建設優質獎施工品質類、第廿五屆公共工程金質獎公共工程品質優良獎佳作等五大獎項；為落實中央社宅政策，會以公辦都更方式先進行社宅規劃，預計提供二百至三百戶；觀光特區土地已與國有財產署簽訂合作備忘錄，將透過BOT發展觀光飯店等產業，活化南區觀光機能。