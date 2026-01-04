喜歡巨艦大砲嗎？《巨大戰艦塔爾塔羅斯》單人開發遊戲上架Steam

由單人開發者 Benkimchi 製作的獨立遊戲新作《巨大戰艦塔爾塔羅斯》（DREADNOUGHT TARTARUS），最近因為獨特的題材與玩法引起關注。本作主打以一艘堪比移動城市的超大型戰艦為核心，展開半自動戰略模擬玩法，目前已上架 Steam 商店頁面，預計於 2026 年第 3 季正式發售。

遊戲在社群上獲得關注。（圖源：巨大戰艦塔爾塔羅斯／ benkimchi）

《巨大戰艦塔爾塔羅斯》的故事背景設定於 FC 2057 年，一艘來源不明的神秘巨艦突然現身地球軌道，擁有足以抹除整座都市的驚人火力。玩家將扮演這艘名為「塔爾塔羅斯」的指揮官，駕駛這台戰爭機器橫跨戰區，不只是要對抗人類軍隊、失控的城市防禦系統，還需面對巨型怪獸、異常生命體，以及來自地外文明的入侵，在持續推進的戰場中粉碎所有阻礙。

遊戲強調高度自由的「模組化戰艦改裝」系統，塔爾塔羅斯並非固定型態，而是一台可進化的兵器。玩家能針對不同敵人調整戰術，自由配置艦體結構、功能模組，並裝備各式主砲、飛彈、超級兵器或艦載戰機編組。此外，戰略規劃也是本作重點，玩家需在進入戰區前審慎規劃推進路線，選擇優先打擊目標或挑戰高風險高報酬的路徑，每一次的決策都將影響戰局發展與戰艦的戰鬥風格。

遊戲公開後，開發者也開心的在 X（推特）上表示，短短 2 天時間就獲得超過 1 萬的願望清單，並介紹該遊戲是他全職投入個人開發。