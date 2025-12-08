喜歡相同動漫不等於政治同路人！日本大臣小野田紀美嘆：別把政治帶進ACG

日本高市早苗內閣上任後民調亮眼，其中擔任經濟安全保障大臣的小野田紀美，因其獨特的個人風格在網路上擁有極高人氣。然而，這位被視為「最懂宅文化」的閣員近日卻在社群 X（推特）上發布長文，嚴肅向追隨者呼籲「公私分明」。小野田紀美直言，興趣相同或喜歡同一部作品，並不代表在政治理念上就會產生共鳴。她不希望民眾單純因為她是「御宅族」就盲目支持自己，強調在討論喜歡的遊戲或動漫時，就像是在一座美好的花園中喝下午茶，不該刻意參雜政治立場等「雜音」。

小野田紀美過去就因為是御宅族爆紅過。（示意圖，圖源：Getty Images）

小野田紀美在 X 上的貼文中，講述了她認為「政治與愛好」的界線。她提到曾看過網友批評：「玩那款遊戲的人不可能推行這種政策」或是「討厭小野田紀美，她竟然喜歡我的本命角色，這我不能接受 !」等言論。她對此表示，即便喜愛同一部作品，每個人的感受與解讀本就不同，因為政治立場相左而否定對方對作品的愛，讓她感到相當遺憾。

小野田紀美表明自己雖然在公務場合會盡量克制，但在個人非官方 X 帳號仍會繼續分享她的日常愛好，如果民眾無法將她的「政治身分」與「個人興趣」切割，建議直接封鎖她的帳號。總之就是小野田紀美認為，興趣和工作是兩回事，希望停止「因為小野田是宅宅所以支持她」的想法，並搭配顔文字說：「明明每個人只是單純喜歡某件事，這本該是多麼美好的事情...但現實卻如此複雜呢((´・ω・`)」

雖然小野田紀美在文中謙稱自己對動漫文化只是「略懂」程度，但認識她的網友早就挖出她的驚人履歷。早在爆紅之前，小野田紀美曾在專門製作女性向作品的公司 Asgard 任職，甚至親自擔任過知名動畫《義呆利 Axis Powers》「數羊系列」廣播劇的製作人與腳本，也曾有過 Cosplay 的經驗。這種專業背景，讓網友笑稱大臣口中的「略懂」門檻實在太高，也讓她成為近代日本政壇中，少數真正深入了解且出身於 ACG 產業界的閣員。