喜歡簡約風！他問「800萬華廈裝潢該抓多少」 網曝價格區間：差很多

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

買房除了房價本身，後續裝潢費用往往也是一大筆支出，尤其在房價高漲的情況下，如何在預算與居住品質之間取得平衡，更成為買房前的重要課題。近日，有網友發文表示，自己已開始規劃未來購屋藍圖，卻卡在「裝潢費到底該怎麼抓」這一關，忍不住上網請益。

有網友苦惱裝潢費到底該怎麼抓（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「裝潢費用怎麼抓」為題發文，表示自己目前32歲，目標在35歲前完成購屋，雖然時間看似還早，但已開始實際看屋與評估財務狀況。他透露，因為自己在屏東林邊開店，考量通勤便利與預算問題，選擇在當地置產，並比較過華廈與透天兩種產品，價格分別約800萬元與1300萬元。

廣告 廣告

原PO指出，考量防淹水、樓層便利性以及太太膝蓋情況，現階段較傾向選擇華廈產品，同時也希望能保留部分資金作為未來投資或是有餘裕的話可以買高雄的房子。他也提到，父母有意贊助買房，而媽媽比較傾向透天，讓他在兩物件之間猶豫。

此外，原PO以總價800萬元的華廈為基準，詢問首購族頭期款是否應抓2成，還是保守一點抓到3成，同時也想了解裝潢費用該如何估算。他表示，以華廈室內坪數約26坪，偏好無印、北歐、日系、奶油風等簡約風格，好奇詢問網友們的意見，「頭期+裝潢要準備多少？」

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，多數人建議新成屋可抓每坪5至10萬元作為合理區間，「看你找設計師、找統包、還是自己發包，價錢都差很多」、「有圖簡單，你圖拿去找統包報價。大概就這樣」、「雙北找設計師一坪十萬的有喔，南部行情不曉得」、「一坪抓8-10萬」、「基本一坪5萬，奢華就10-15萬」、「一坪5-10，想奢華一點還可以無限上綱 」。

也有網友認為裝潢不是必要，「新屋抓冷氣傢俱家電的錢就好，裝潢不是必要的」、「買透天不要裝潢，透天空間很夠軟裝就行了」、「不需要因為我現在很後悔，想改很麻煩改不了，整個擺設格局被限制住了，家具要丟很方便，裝潢要拆很困難」、「做多漂亮都沒用，除非家裡維持樣品屋狀態，不然衣服包包雜物放著，都一樣啦」。

更多FTNN新聞網報導

老透天整理完比較好賣？他驚「比同區貴2、300萬」 過來人點關鍵：小心白忙一場

男友先買房！要她未來「一起扛貸款」 網見1點全搖頭勸：要保護自己

預售屋同社區有社宅！ 她猶豫問「會有影響嗎」 網點關鍵：管理好最重要

