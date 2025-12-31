喜歡脆爽還是軟嫩？ 農業部揭「7大芭樂」風味吃法

台灣芭樂品種豐富多元，農業部日前透過臉書分享各品種特色，建議民眾可依個人喜好的口感與用途挑選，不論直接生食或打成果汁，都是兼具營養與風味的理想選擇。

芭樂。（示意圖／中天新聞）

農業部指出，台灣芭樂從常見的白肉品種到獨特的紅心品種都有，口感涵蓋脆爽酸甜或柔軟多汁、香氣濃郁等風味。常見口感可分為脆爽酸甜、柔軟多汁兩大類型，方便消費者依喜好挑選。

偏好脆爽口感的民眾，農業部推薦可選擇帝王芭樂、珍珠芭樂、高雄二號珍翠芭樂、彩虹芭樂等品種。其中帝王芭樂脆度極高，珍珠芭樂則是歷久不衰的國民芭樂，水晶芭樂特色為籽少、入口方便。

農業部也提到，高雄二號珍翠芭樂以酸甜平衡、口感多層次著稱，而彩虹芭樂外皮呈綠色、果肉為紅心、香氣濃郁，各有特色。

農業部分享芭樂各品種特色。（圖／翻攝自農業部臉書）

至於軟嫩派芭樂，農業部表示特色是果肉柔軟、汁多香甜，代表品種包括宜蘭紅心芭樂與東山月芭樂。宜蘭紅心芭樂皮色偏黃、果肉紅潤，口感軟Q。

東山月芭樂為黃皮白肉、香氣十足，農業部特別說明此品種適合打成果汁飲用。不過農業部強調，不論哪個品種都很營養，民眾可依個人需求選購。

