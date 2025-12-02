喜歡邊荷律很久了！小粉絲初見女神竟「啜泣淚崩」溫馨片瘋傳

邊荷律日前遇到一位小妹妹粉絲，竟在她面前感動落淚。（圖／IG@yuling34）

中信兄弟人氣啦啦隊邊荷律，可愛又天然呆的個性，使她在台灣擁有大批粉絲愛戴追隨，就連小妹妹見到女神本人都忍不住感動落淚，畫面令人溫馨又逗趣。

日前，邊荷律受邀出席戶外一場聖誕節公開活動，和現場的粉絲們盡情打招呼合照互動。但在過程中，有位手持花束小妹妹，一見到邊荷律本人竟感動到摀著臉啜泣爆哭，嚇得邊荷律一時不知所措。

「哇哇哇！」瞪大雙眼的邊荷律，在接過花束後趕緊用耳朵靠在小粉絲的臉龐關心，再來緊抱著對方說說話打氣，也露出不捨的神情。幸好小粉絲趕緊恢復情緒，開開心心地和女神邊荷律比愛心合影。

廣告 廣告

這段可愛又溫馨的畫面，也立刻被現場民眾拍了下來，瞬間在threads上造成瘋傳。不僅小粉絲本人親自留言「是我！喜歡那麼久第一次見面」邊荷律也在底下安慰表示，「愛你別哭！」展現熱情又親民的正能量。

大家紛紛深受感動，「太感動了」、「感動落淚」、「妹妹經驗還太嫩了喔」、「你要紅了啦」、「恭喜妹妹」、「心願達成，感動」、「你很棒，這是珍貴又感動的回憶」。

更多中時新聞網報導

范怡文在珠海大劇院 打造〈美好時光〉

桃機T3北廊廳試營運 有望耶誕前啟用

周華健緬懷屠穎「台灣音樂巨人」